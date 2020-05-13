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    İsrail, Batı Şeria'da Filistinli bir çocuğu şehit etti

    El-Halil kentinde yaşanan arbedede İsrail askerleri, gerçek mermi kullandı.
    • AA
    • 13.05.2020 - 11:41
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    İsrail, Batı Şeria'da Filistinli bir çocuğu şehit etti

    İsrail'in, Filistinliler'e yönelik zulmü bitmek bilmiyor.

    İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria’nın El-Halil kentinde Filistinli bir çocuğu şehit etti, 4 Filistinli'yi de yaraladı.

    Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada; İsrail askerlerinin, El-Halil kentindeki El-Fevvar Mülteci Kampı’nda Zeyd Fazıl Kaysiyye adlı 15 yaşındaki Filistinli çocuğu, kafasından vurarak şehit ettiği belirtildi.

    İSRAİL, GERÇEK MERMİYLE SALDIRDI

    Açıklamada, kampta yaşanan olaylarda ayrıca 4 Filistinli gencin de çeşitli yerlerinden gerçek mermiyle yaralandıkları ve hastaneye kaldırıldıkları ifade edildi.

    ŞİDDETLİ ARBEDE YAŞANDI

    Görgü tanıkları, İsrail askerlerinin El-Fevvar Kampı'na baskın düzenlemesi üzerine Filistinli gençlerin tepki gösterdiğini aktardı.

    İsrail askerlerinin göz yaşartıcı gaz ile gerçek ve plastik mermi kullandığını, Filistinli gençlerin de taşlarla karşılık verdiğini ifade eden görgü tanıkları, arbedenin çok şiddetli geçtiğini ve saatlerce sürdüğünü kaydetti.

    FİLİSTİN'DE İSRAİL ZULMÜ

    İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık evlere baskın düzenleyen İsrail güçleri, çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor.

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