İsrail Cumhurbaşkanı Herzog, hapishanelerde Filistinlilere yönelik işkenceyi inkar etti

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İsrail güçleri, 7 Ekim 2023'ten sonra işgal altındaki Batı Şeria'nın yanı sıra saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde de binlerce Filistinliyi alıkoymuştu.

Filistin makamları, alıkonulanların İsrail hapishaneleri ve gözaltı merkezlerinde cinsel istismar, işkence ve kötü muameleye maruz kaldığını belirtiyor.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana hapishane ve gözaltı merkezlerinde 37'si Gazze'den olmak üzere 58 Filistinli hayatını kaybetti.

Ancak onca işkenceye ve zulme rağmen İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'a göre durum öyle değil.

FİLİSTİNLİLERE İŞKENCE YAPMADIK: DEMOKRATİK BİR ÜLKEYİZ...

Herzog, BBC televizyonuna verdiği röportajda, İsrail hapishanelerinde Filistinlilere işkence ve kötü muamele yapılmadığını ileri sürdü.

İsrail hapishane ve gözaltı merkezlerinde Filistinlilere tecavüz dahil birçok işkence ve kötü muamele uygulandığına ilişkin delillere rağmen Herzog, "bunların doğru olmadığını" savundu.

Herzog, İsrail'in "demokratik bir ülke olduğunu" ve ülkedeki hapishanelerde "tüm kişilerin gerekli olan her türlü servisi aldığını" öne sürdü.

BAZI FİLİSTİNLİLERİN HAPİSHANEDEN AYRILMAK İSTEMEDİĞİNİ SÖYLEYECEK KADAR İLERİ GİTTİ

İsrail hapishane ve gözaltı merkezlerinde işkence ve kötü muamele olmadığını savunan Herzog, "Bazı Filistinliler hapishanelerden ayrılmak istemedi. Gazze'ye geri dönmeyi istemediler, İsrail hapishanesinde kalmayı tercih etiller." iddialarına yer verdi.

Herzog, BBC'ye de yüklenerek kanalı İsrailli ve Filistinli esirleri "aynı kefeye koymakla" eleştirdi ve bunun "çılgınca ve saçma" olduğunu savundu.

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