İsrail destekli çeteler Gazze'de gazeteci Salih el-Caferavi'yi öldürdü

Filistin basınında yer alan bilgilere göre, gazeteci Salih el-Caferavi, Gazze kentinin güneyindeki Sabra Mahallesi’nde İsrail tarafından desteklenen silahlı çetelerce öldürüldü.
Caferavi’nin, bölgede İsrail’in yol açtığı tahribatı kayıt altına aldığı sırada saldırıya uğradığı ve eşyalarının saldırganlarca gasp edildiği belirtildi.
ÖLÜMÜ MESLEKTAŞLARINI YASA BOĞDU
Filistinli gazeteci Caferavi'nin "basın" yazılı çelik yelek giyimli naaşının Gazze kentindeki El-Ehli Baptist Hastanesi'ne götürüldüğü görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.
Çok sayıda Filistinli gazeteci Caferavi'nin ölümünü üzüntüyle karşılayarak, taziye mesajı yayımladı.
SİVİLLER DE HEDEF ALINDI
Al Jazeera'ya konuşan Gazze'deki İçişleri Bakanlığından bir kaynak, ateşkesin başlamasıyla Gazze'nin güneyinden kuzeyine geri dönen zorla yerinden edilmiş Filistinlileri de hedef aldığına dikkati çekti.
İSRAİL ORDUSU HEDEF GÖSTERDİ
ABD merkezli Instagram sosyal medya hesabındaki 330 binden fazla takipçiye, İsrail'in Gazze'de işlediği soykırım sırasında Filistinlilerin yaşadığı sıkıntıları aktaran Caferavi, özellikle Arap dünyasında tanınır hale gelmişti.
İsrail ordusu ise Caferavi'nin paylaşımlarına ilişkin karşı açıklamalar yaparak kendisini hedef göstermişti.