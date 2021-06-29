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    İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid BAE'de

    İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid BAE'de

    Abu Dabi'ye giden Dışişleri Bakanı Lapid, bir ilke imza attı. Lapid, 2 günlük ziyareti kapsamında çeşitli temaslarda bulunacak.
    • AA & Ensonhaber
    • 29.06.2021 - 12:25
    • Güncelleme : 29.06.2021 - 12:35
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    İsrail'den, Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) bakan düzeyinde ilk resmi ziyaret gerçekleştirildi.

    İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid, ülkesinin BAE ile geçen yıl yaptığı normalleşme anlaşmasından sonra Abu Dabi'yi ziyaret eden ilk İsrailli bakan oldu.

    Lapid ve beraberindeki heyeti, Abu Dabi Havalimanı'nda BAE Ekonomi İşlerinden Sorumlu Bakanı Ahmed Sayeh kırmızı halı üzerinde karşıladı.

    BAE'YE 2 GÜNLÜK ZİYARET

    Lapid, 2 gün sürecek resmi ziyareti kapsamında BAE'li mevkidaşı Abdullah Bin Zayed Al Nahyan ve BAE'deki Yahudi Topluluk'un önde gelenleriyle bir araya gelecek.

    İsrailli Bakan, ayrıca ülkesinin Abu Dabi'deki büyükelçilik ve Dubai'deki konsolosluk binalarının da hizmete açılması törenine katılacak.

    İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid BAE de #1

    "TARİH YAZILIYOR"

    Lapid, ziyaretine ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşıma "Tarih yazılıyor: Birleşik Arap Emirlikleri'ne ilk resmi ziyaretinde İsrail'i temsil etmekten gurur duyuyorum. Sıcak karşılama için teşekkürler." notunu düştü.

    İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid BAE de #2

    İSRAİL-BAE NORMALLEŞMESİ

    İsrail ile BAE, 15 Eylül 2020’de Beyaz Saray’da düzenlenen törenle ilişkileri normalleştirme anlaşması imzalamıştı.

    Eski İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ülkesindeki seçimlerden hemen önce geçen mart ayında Abu Dabi'de temaslarda bulunmak istemiş ancak Ürdün ile yaşanan hava sahası krizi ve İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları nedeniyle bu ziyaret gerçekleşmemişti.

    İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid BAE de #3

    İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid BAE de #4

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