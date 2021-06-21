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- İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid'den BAE'ye ziyaret
İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid'den BAE'ye ziyaret
Dışişleri Bakanı Lapid, 29-30 Haziran'da Abu Dabi ve Dubai'yi ziyaret edecek.
- AA & Ensonhaber
- 21.06.2021 - 15:13
İsrail'den Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) ilk üst düzey diplomatik ziyaret gerçekleştirilecek.
Dışişleri Bakanı Yair Lapid, gelecek hafta resmi ziyaret kapsamında BAE'ye gidecek.
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İsrail Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Lapid'in BAE ziyaretinin 29-30 Haziran'da gerçekleştirileceği belirtildi.
Ziyarette Lapid'in İsrail'in Abu Dabi Büyükelçiliği ve Dubai Konsolosluğu'nun resmi açılışını da yapacağı ifade edildi.
ABU DABİ'Yİ ZİYARET EDECEK İLK İSRAİLLİ BAKAN
Lapid, BAE ile İsrail arasında varılan ilişkileri normalleştirme anlaşmasından sonra Abu Dabi'yi ziyaret eden ilk İsrailli bakan olacak.
BAE ile İsrail, 15 Eylül 2020'de Beyaz Saray'da düzenlenen törenle ilişkileri normalleştirme anlaşması imzalamıştı.