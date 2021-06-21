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    İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid'den BAE'ye ziyaret

    Dışişleri Bakanı Lapid, 29-30 Haziran'da Abu Dabi ve Dubai'yi ziyaret edecek.
    • AA & Ensonhaber
    • 21.06.2021 - 15:13
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    İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid'den BAE'ye ziyaret

    İsrail'den Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) ilk üst düzey diplomatik ziyaret gerçekleştirilecek.

    Dışişleri Bakanı Yair Lapid, gelecek hafta resmi ziyaret kapsamında BAE'ye gidecek.

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    İsrail Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Lapid'in BAE ziyaretinin 29-30 Haziran'da gerçekleştirileceği belirtildi.

    Ziyarette Lapid'in İsrail'in Abu Dabi Büyükelçiliği ve Dubai Konsolosluğu'nun resmi açılışını da yapacağı ifade edildi.

    İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid den BAE ye ziyaret #1

    ABU DABİ'Yİ ZİYARET EDECEK İLK İSRAİLLİ BAKAN

    Lapid, BAE ile İsrail arasında varılan ilişkileri normalleştirme anlaşmasından sonra Abu Dabi'yi ziyaret eden ilk İsrailli bakan olacak.

    BAE ile İsrail, 15 Eylül 2020'de Beyaz Saray'da düzenlenen törenle ilişkileri normalleştirme anlaşması imzalamıştı.

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