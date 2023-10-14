İsrail-Filistin çatışmaları: BBC binası kırmızıya boyandı BBC'nin İsrail-Filistin çatışmalarındaki tutumu tepki topladı. Protestocular, binanın duvarlarına kırmızı boya döktü.

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AA & Ensonhaber

İngiltere merkezli BBC'nin, İsrail'in ablukası altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarla ilgili haberlerindeki tavrı dikkatlerden kaçmadı.

İsrail ordusunun saldırılarını aktaran İngiliz yayın organı, İsrail ve Filistin tarafındaki can kayıplarına ilişkin farklı ifadeler kullandı.

BBC'nin İsrail-Filistin tutumu

BBC, Gazze'de hayatını kaybedenler için "ölenler" diye yazarken, İsrail'de hayatını kaybedenlerden ise "öldürülenler" şeklinde bahsetti.

Başkent Londra'da bir grup, İsrail-Filistin çatışmalarına ilişkin yayın politikasını protesto etti.

BBC binasının duvarına boya döktüler

Protestocular, BBC binasının duvarına kırmızı boya döktü. Polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi aldı.

Binanın kırmızıya boyanan dış cephesi farklı açılardan kameralara yansıdı.

İşe giden muhabir paylaştı

BBC muhabiri Victoria Derbyshire, mesai için binaya gittiğinde gördüğü manzara karşısında şaşkına döndü.

Görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan Derbyshire, "İşe yeni geldim. Bu sabah BBC'nin ön girişi" ifadelerini kullandı.

"Filistinli çocukların kanı olduğunu hayal edin"

Sosyal medyada yapılan yorumlarda BBC'ye tepki gösteren kullanıcılar, şunları yazdı:

İngiliz halkının yasal olarak bu kuruluşu televizyon lisans vergisi yoluyla finanse etmek zorunda kalması utanç verici.



Bunun Filistinli çocukların kanı olduğunu hayal edin. Görmezden gelmenin kolay olduğunu göreceksiniz.

İsrail-Filistin çatışması

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlattı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırına baskın düzenleyerek burayı ele geçirdi.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine sızdı. İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlattı.