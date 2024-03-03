İsrail-Gazze savaşında gözler Kahire'de: Ateşkes ilan edilebilir! 7 Ekim'den bu yana devam eden savaşta yeni bir ateşkes kararı gündemde. Gazze cephesinden yapılan açıklamada, ateşkesin 24 ile 48 saat içerisinde sağlanacağı belirtildi.

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İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılar devam ederken ateşkes için müzakereler devam ediyor.

Bu kapsamda gözler Kahire'de...

Hamas yetkilileri, ateşkes için Mısır'ın başkenti Kahire'ye gitti.

Ayrı odalarda görüşmeler yapılacak

Her iki taraftan da üst düzey yetkililer, burada ateşkesin detaylarını ele alacak.

Tarafların farklı odalarda birbirleriyle bir araya gelmeden çalışmaları sürdürecekleri öğrenildi.

6 haftalık ateşkese sıcak bakılıyor

Öte yandan ABD'de Joe Biden hükümetinden yetkililerden yapılan açıklamaya göre, 6 haftalık ateşkese sıcak bakıldığı belirtildi.

Buna ilişkin İsrail'in anlaşmayı prensipte kabul ettiği, Hamas'tan yanıt beklendiği öne sürüldü.

Her an ateşkes kararı gelebilir

Bir Hamas yetkilisi de İsrail'in talepleri kabul etmesi durumunda ateşkesin 24 ile 48 saat içerisinde sağlanacağını belirtti.

Şartlı olarak konuşan yetkili, "İsrail, yerlerinden edilmiş Filistinlilerin kuzey Gazze'ye geri gönderilmesi ve insani yardımın artırılması da dahil olmak üzere Hamas'ın taleplerini kabul ederse, bu önümüzdeki 24 ila 48 saat içinde bir ateşkes anlaşmasının önünü açacaktır." dedi.

"Ramazan'dan önce ateşkes için yoğun çaba var"

Konuya ilişkin Türkiye'den de açıklama geldi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 3. Antalya Diplomasi Forumu’na ilişkin son gün oturumlarının ardından açıklamalarda bulundu.

Bakan Fidan’a şiddetin arttığı Gazze'de barışa yaklaşıldığı, kalıcı ateşkes görüşmelerinin akıbeti soruldu.

Fidan şöyle yanıt verdi:

"Gazze'deki zulmün sona ermesi ADF'nin gündemine oturdu, bu konu altı kuvvetle çizilerek ele alındı. Şu anda yaptığımız görüşmelerde özellikle Gazze'de arabulucular vasıtasıyla devam ettiğini söyleyebilirim. Ramazan'dan önce ateşkese ulaşılması konusunda çok ciddi bir arzu ve çaba var. Birilerinin iznini bekleyerek Gazze'ye yardım ulaştırmak 2 milyondan fazla insanının yavaş ve sessiz ölümüne ortak olmak anlamına geliyor."