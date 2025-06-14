İsrail, Gazze'de 48 saatte 90 sivili daha katletti

AA & Ensonhaber

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları can almaya devam ediyor. Gazze Sağlık Bakanlığı’nın paylaştığı son verilere göre, son 48 saat içinde bölgedeki hastanelere 90 kişinin cansız bedeni, 605 yaralı ise tedavi için getirildi.

7 Ekim 2023’ten bu yana süren saldırılarda hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 55 bin 297’ye ulaşırken, yaralı sayısı ise 128 bin 426’ya yükseldi. Özellikle İsrail’in 19 Ocak’ta varılan ateşkesi 18 Mart itibarıyla ihlal etmesinin ardından başlayan yeni saldırı dalgasında şu ana kadar 5 bin 14 Filistinlinin daha yaşamını yitirdiği, 16 bin 385’inin ise yaralandığı bildirildi.

YARDIM NOKTALARI DA SALDIRILARIN HEDEFİ OLDU

Öte yandan, 27 Mayıs’tan bu yana Gazze’ye yardım ulaştırmak amacıyla kurulan ve İsrail-ABD destekli “Gazze İnsani Yardım Vakfı” üzerinden yönetilen dağıtım noktalarının da saldırıların hedefi haline geldiği kaydedildi. Bu noktalarda düzenlenen sistematik saldırılarda şimdiye kadar 274 kişi yaşamını yitirirken, yaralı sayısı 2 bin 532’ye çıktı.

Gazze’de halen enkaz altında binlerce cansız bedenin bulunduğu tahmin ediliyor.