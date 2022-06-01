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    İsrail güçleri Filistinli bir kadını öldürdü

    Batı Şeria bölgesindeki mülteci kampının girişinde İsrail askerleri, Filistinli bir kadını öldürdü. Askerler, kadına Filistinli sağlık ekiplerinin müdahale etmesine de engel oldu.
    • 01.06.2022 - 10:27
    • Güncelleme : 01.06.2022 - 10:52
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    İsrail güçleri Filistinli bir kadını öldürdü

    Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail güçleri tarafından Filistin'in Batı Şeria bölgesindeki Al Aroub mülteci kampının girişinde 31 yaşındaki Ghofran Warasnah isimli Filistinli kadının, göğsünden vurularak öldürüldüğünü açıkladı.

    ‘Bıçakla yaklaştı’ iddiası

    İsrail ordusu ise Filistinli kadının elinde bıçakla bir askere yaklaştığı iddiasında bulundu ve kadının bu nedenle öldürüldüğünü ifade etti.

    Sağlık ekiplerinin müdahalesi engellendi

    Bu arada olay yerine gelen sağlık ekiplerinin vurulan kadına ilk müdahalesinin, İsrail güçleri tarafından engellediğini belirtildi.

    İsrail güçleri Filistinli bir kadını öldürdü VİDEO

    En az 30 Filistinli öldürüldü

    İHA’nın haberine göre; İsrail güçlerinin, geçtiğimiz mart ayından bu yana çıkan çatışmalarda en az 30 Filistinliyi öldürdüğü öğrenildi.

    İsrail güçleri Filistinli bir kadını öldürdü #1

    İsrail güçleri Filistinli bir kadını öldürdü #2

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