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İsrail güçleri Filistinli bir kadını öldürdü
Batı Şeria bölgesindeki mülteci kampının girişinde İsrail askerleri, Filistinli bir kadını öldürdü. Askerler, kadına Filistinli sağlık ekiplerinin müdahale etmesine de engel oldu.
- 01.06.2022 - 10:27
- Güncelleme : 01.06.2022 - 10:52
Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail güçleri tarafından Filistin'in Batı Şeria bölgesindeki Al Aroub mülteci kampının girişinde 31 yaşındaki Ghofran Warasnah isimli Filistinli kadının, göğsünden vurularak öldürüldüğünü açıkladı.
‘Bıçakla yaklaştı’ iddiası
İsrail ordusu ise Filistinli kadının elinde bıçakla bir askere yaklaştığı iddiasında bulundu ve kadının bu nedenle öldürüldüğünü ifade etti.
Sağlık ekiplerinin müdahalesi engellendi
Bu arada olay yerine gelen sağlık ekiplerinin vurulan kadına ilk müdahalesinin, İsrail güçleri tarafından engellediğini belirtildi.
İsrail güçleri Filistinli bir kadını öldürdü VİDEO
En az 30 Filistinli öldürüldü
İHA’nın haberine göre; İsrail güçlerinin, geçtiğimiz mart ayından bu yana çıkan çatışmalarda en az 30 Filistinliyi öldürdüğü öğrenildi.