Euro
10.2833
-0.09%
Dolar
8.6916
0.31%
Altın
504.65
1.08%
Borsa
1.386
-0.5%
Bitcoin
296.091
1.09%
EXEN Coin
29.00
-1.92%
23ºC
İstanbul
Bulutlu 23 C

    İsrail, Güney Kore'ye aşıları göndermeye başladı

    İsrail ile Güney Kore arasında son kullanma tarihi yaklaşan Pfizer/BioNtech aşılarının 700 bin dozunun takası için yapılan anlaşmanın ardından aşılar, Güney Kore'ye gönderilmeye başlandı.
    • İHA
    • 06.07.2021 - 17:27
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    İsrail, Güney Kore'ye aşıları göndermeye başladı

    İsrail ile Güney Kore arasında son kullanma tarihi yaklaşan Pfizer/BioNtech aşılarının 700 bin dozunun takası için anlaşmaya varılmıştı.

    İSRAİL, GÜNEY KORE'YE AŞILARI GÖNDERMEYE BAŞLADI

    İki ülke arasında imzalanan anlaşmanın ardından İsrail, Güney Kore'ye korona virüs aşılarını göndermeye başladı. İsrailli yetkililerin uçağa yüklediği aşılar Güney Kore'ye doğru yola çıktı.

    İsrail, Güney Kore ye aşıları göndermeye başladı #1

    GÜNEY KORE DE, İSRAİL'E 700 BİN DOZ AŞI GÖNDERECEK

    Öte yandan İsrail ile Güney Kore arasında imzalanan anlaşma kapsamında İsrail ay sonuna kadar uygulanması gereken 700 bin doz aşısını Güney Kore'ye verecek, bunun karşılığında Güney Kore'den yıl sonunda aynı dozda aşı alacak.

    İsrail, Güney Kore ye aşıları göndermeye başladı #2

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir