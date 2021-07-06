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İsrail, Güney Kore'ye aşıları göndermeye başladı

İsrail, Güney Kore'ye aşıları göndermeye başladı

İsrail ile Güney Kore arasında son kullanma tarihi yaklaşan Pfizer/BioNtech aşılarının 700 bin dozunun takası için yapılan anlaşmanın ardından aşılar, Güney Kore'ye gönderilmeye başlandı.