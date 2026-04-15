ABD’de ICE, bir yılda 442 binden fazla kişiyi sınır dışı etti

ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi ICE tarafından Kongre’ye sunulan bütçe gerekçelendirme raporunda, son bir yıla ait sınır dışı istatistikleri kamuoyuyla paylaşıldı.

Rapora göre Ekim 2024 ile Eylül 2025 arasındaki dönemde toplamda 442 binden fazla kişi ABD’den sınır dışı edildi.

SABIKA KAYDI OLANLAR ÖNE ÇIKTI

Açıklanan verilere göre sınır dışı edilenlerin yaklaşık 167 bini, sabıka kaydı bulunan kişilerden oluştu. Yetkililer, uygulamaların öncelikle suç geçmişi bulunan düzensiz göçmenlere odaklandığını belirtti.

YENİ HEDEF 1 MİLYON SINIR DIŞI

Raporda ayrıca 2026–2027 mali yılı için yaklaşık 1 milyon kişilik sınır dışı hedefi belirlendiği ifade edildi. Bu hedef, ABD’nin göç politikalarında daha sıkı bir döneme işaret ediyor.

TRUMP DÖNEMİNDE İLK RESMİ TABLO

Axios tarafından aktarılan bilgilere göre bu veriler, Donald Trump yönetimi altında yayımlanan ilk kapsamlı sınır dışı istatistikleri olma özelliği taşıyor.

Son dönemde ICE, yürüttüğü operasyonlar nedeniyle hem ABD içinde hem de uluslararası kamuoyunda yoğun eleştirilerin hedefi oluyor.

Kuruluş; gözaltı uygulamaları, aile ayrılıkları ve göçmen merkezlerindeki koşullar nedeniyle tartışmaların merkezinde yer almayı sürdürüyor.