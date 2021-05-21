İsrail ile Hamas'ın ateşkesi BM tarafından memnuniyetle karşılandı

İsrail ile Hamas'ın ateşkesi BM tarafından memnuniyetle karşılandı

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, İsrail ile Hamas arasında varılan ateşkes anlaşmasından memnuniyet duyduğunu açıkladı.

İsrail’in ablukaya aldığı Gazze’de 10 Mayıs’tan bu yana 65'i çocuk, 39'u kadın 232 Filistinli hayatını kaybetti.

Dünya kamuoyunda daha fazla sivil ölümü gerçekleşmemesi için İsrail ile Hamas arasında ateşkes çağrısı yapılıyordu.

İsrail Güvenlik Kabinesi saldırılara son vererek ateşkese gidilmesini kabul etmiş ve İsrail ile Hamas arasında bu gece saat 02.00’de ateşkese gidileceği açıklanmıştı.

Filistin İslami Direniş Hareketi Hamas’ın Sözcüsü Sami Ebu Zuhri de İsrail ile Gazze Şeridi'nde ateşkesi doğrulamıştı.

AVRUPA BİRLİĞİ KONSEYİ ATEŞKESİ MEMNUNİYETLE KARŞILADI

Bu gelişme Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel tarafından memnuniyetle karşılandı.

Michel sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, barış ve güvenlik fırsatının kaçırılmaması gerektiğini belirterek "11 gündür süren çatışmayı sonlandıran İsrail ile Hamas arasındaki ateşkesi memnuniyetle karşıladım." İfadesinde bulundu.