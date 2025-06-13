İsrail İranlı 20 üst düzey komutanı öldürdü

İsrail'in, İran'a yaptığı saldırılar, Orta Doğu'da gerilimi tırmandırdı.
Saldırılarda birçok İranlı yetkili hedef alındı
saldırıda İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri ve Devrim Muhafızları Genel Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami de yer aldı.
20 ÜST DÜZEY YETKİLİ ÖLDÜRÜLDÜ
Uluslararası haber ajansları İsrail'in İranlı 20 üst düzey komutanı öldürdüğünü bildirdi.
İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri ve Devrim Muhafızları Genel Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami de hayatını kaybedenler arasında yer aldı.
HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLARI DA ÖLENLER ARASINDA
İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), İran Devrim Muhafızları Hava Kuvvetleri Komutanı Emir Ali Hacızade ve diğer üst düzey yetkililerin bulunduğu karargahı bombaladıklarını duyurdu.
IDF, Hacızade'nin yanı sıra Devrim Muhafızları Hava Kuvvetleri İHA Komutanı Tahir-Por ve Devrim Muhafızları Hava Kuvvetleri Hava Savunma Komutanlığı Komutanı Davud Şihian da öldürüldüğünü belirtti.
KOMŞU ÜLKELER HAVA SAHALARINI KAPATIYOR
Yaşanan olaylar sonrası Ürdün ve Irak hava sahasını kapatmıştı.
Hava sahasını kapatan ülkeler arasına Suriye de eklendi.
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