Cumhurbaşkanı Erdoğan: Netanyahu dünyayı felakete sürüklüyor

Haber Merkezi

İsrail ordusu, gece saatlerinde İran'ın farklı kentlerine saldırılar düzenlemeye başladı.

Dünyada birçok siyasi isim bu saldırıları kınarken, Türkiye de sessiz kalmadı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla İran'a hava saldırısı düzenleyen İsrail'e tepki gösterdi.

"APAÇIK BİR PROVOKASYONDUR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'in bu saldırılarını uluslararası hukuku hiçe sayan bir provokasyon olarak niteledi.

Erdoğan yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

İsrail, Gazze başta olmak üzere bölgemizi kana, gözyaşına ve istikrarsızlığa boğma stratejisini bu sabah itibarıyla çok tehlikeli bir aşamaya taşımıştır. İsrail'in komşumuz İran'a düzenlediği saldırılar, uluslararası hukuku hiçe sayan apaçık bir provokasyondur.

"BU SALDIRILAR, İSRAİL'İN KURAL TANIMAZ ZİHNİYETİNİ GÖSTERMEKTEDİR"

İran'ın nükleer programıyla ilgili müzakerelerin yoğunlaştığı ve Gazze'ye yönelik insanlık dışı eylemler karşısında uluslararası baskıların arttığı bir dönemde yapılan bu saldırılar, İsrail'in kural tanımaz zihniyetini göstermektedir. Netanyahu yönetimi pervasız, saldırgan ve hukuk tanımaz eylemleriyle bölgemizi ve tüm dünyayı felakete sürükleme gayretindedir.

"SALDIRILARIN MUTLAKA ÖNÜNE GEÇİLMELİDİR"

Uluslararası toplum, küresel ve bölgesel istikrarı hedef alan İsrail haydutluğuna artık bir dur demelidir. Netanyahu ve katliam şebekesinin tüm bölgemizi ateşe atan saldırılarının mutlaka önüne geçilmelidir.

"ORTA DOĞU'DA DAHA FAZLA KAN GÖRMEK İSTEMİYORUZ"