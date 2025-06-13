Donald Trump'tan İran açıklaması: Bir sonraki saldırılar daha vahşi olacak

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İsrail'in İran'a yaptığı saldırılar sonrası bölgede, sular durulmuyor..

ABD, İsrail ve İran üçgeninde taraflardan yapılan sert açıklamalar dikkat çekiyor..

Özellikle ABD Başkanı Donald Trump, İran'ı saldırılar konusunda uyardı.

Sosyal medya platformu Truth Social'dan açıklama yapan Trump, işlerin daha da kötüye gideceğini belirterek İran'ı elindeki her şeyi kaybetmeden anlaşmaya çağırdı..

İRAN'A SERT UYARI

"Planlı saldırılar daha vahşi olacak" diyen Trump, şu ifadeleri kullandı:

İran'a bir anlaşma yapması için defalarca şans verdim. Onlara, en güçlü ifadelerle, 'sadece yapın' dedim ama ne kadar çabalarlarsa çabalasınlar, ne kadar yaklaşsalar da bunu başaramadılar.



Onlara, bildiklerinden, beklediklerinden ya da kendilerine söylenenlerden çok daha kötü olacağını söyledim.



Amerika Birleşik Devletleri dünyanın en iyi ve en ölümcül askeri ekipmanlarını, Açık ara farkla, üretir dedim ve İsrail’in bunlardan çok fazla miktarda sahip olduğunu, daha da fazlasının yolda olduğunu söyledim ve bunları nasıl kullanacaklarını çok iyi biliyorlar.

"SALDIRILAR ÇOK DAHA VAHŞİ OLACAK"

Bazı İranlı şahinler cesurca konuştu ama neyin olmak üzere olduğunu bilmiyorlardı. Şimdi hepsi öldü ve işler sadece daha da kötüye gidecek! Zaten büyük bir can ve mal kaybı yaşandı ama hala bu katliamı ki sıradaki planlı saldırılar çok daha vahşi olacak. Sona erdirmenin zamanı var.

"İRAN, ELİNDE HİÇBİR ŞEY KALMADAN ÖNCE BİR ANLAŞMA YAPMALI"