- Haberler
- Dünya Haberleri
- İsrail, Lübnan üzerinden Suriye'ye hava saldırısı düzenledi
İsrail, Lübnan üzerinden Suriye'ye hava saldırısı düzenledi
İsrail savaş uçakları, Lübnan toprakları üzerinde alçak irtifada uçarak Suriye'nin başkenti Şam'ın çevresine rejim güçlerini ve İran milislerini hedef aldı.
- İHA
- 20.08.2021 - 07:13
İsrail savaş uçakları, Suriye'nin başkenti Şam'ın çevresine hava saldırıları gerçekleştirdi.
REJİM GÜÇLERİ VE İRAN MİLİSLERİ HEDEF ALINDI
İsrail, saldırıları Lübnan toprakları üzerinde alçak irtifada uçarak düzenlerken, saldırıda Şam'ın batısındaki Kiswah dağlarındaki Suriye rejim güçlerinin ve İranlı milislerin mevzilerinin hedef alındığı belirtildi.
Suriye hava savunma sistemleri saldırıya karşılık verirken, Şam'da patlama sesleri duyuldu. İsrail'den saldırıya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.