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    İsrail, Lübnan üzerinden Suriye'ye hava saldırısı düzenledi

    İsrail savaş uçakları, Lübnan toprakları üzerinde alçak irtifada uçarak Suriye'nin başkenti Şam'ın çevresine rejim güçlerini ve İran milislerini hedef aldı.
    • İHA
    • 20.08.2021 - 07:13
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    İsrail, Lübnan üzerinden Suriye'ye hava saldırısı düzenledi

    İsrail savaş uçakları, Suriye'nin başkenti Şam'ın çevresine hava saldırıları gerçekleştirdi.

    REJİM GÜÇLERİ VE İRAN MİLİSLERİ HEDEF ALINDI

    İsrail, saldırıları Lübnan toprakları üzerinde alçak irtifada uçarak düzenlerken, saldırıda Şam'ın batısındaki Kiswah dağlarındaki Suriye rejim güçlerinin ve İranlı milislerin mevzilerinin hedef alındığı belirtildi.

    Suriye hava savunma sistemleri saldırıya karşılık verirken, Şam'da patlama sesleri duyuldu. İsrail'den saldırıya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

    İsrail, Lübnan üzerinden Suriye ye hava saldırısı düzenledi #1

    İsrail, Lübnan üzerinden Suriye ye hava saldırısı düzenledi #2

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