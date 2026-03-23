İsrail, Lübnan’ın güneyini vuruyor: 1 ölü

Orta Doğu'da gerilim devam ederken Lübnan, İsrail’in ülkenin güneyine düzenlediği hava saldırısında 1 sivili hayatını kaybettiğini, 4 kişinin de yaralandığını açıkladı.
İsrail, Lübnan’ın güneyine yönelik saldırılarını sürdürüyor.
28 Şubat'ta başlayan ABD-İsrail İran savaşı, günler sonra Lübnan'a sıçradı.
1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Lübnan'ı hedef alan İsrail, saldırılarına devam ediyor.
Lübnan, İsrail’in ülkenin güneyindeki Tyre’ye bağlı al-Shahabiya bölgesine yönelik saldırıda 1 sivilin hayatını kaybettiğini açıkladı.
BİLANÇO AĞIRLAŞIYOR
Saldırıda bölgedeki sivil yerleşim alanlarında ciddi hasara neden olduğu belirtilen açıklamada, 4 kişinin de yaralandığı kaydedildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)