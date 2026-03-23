İsrail, Lübnan’ın güneyini vuruyor: 1 ölü

İsrail, Lübnan’ın güneyine yönelik saldırılarını sürdürüyor.

28 Şubat'ta başlayan ABD-İsrail İran savaşı, günler sonra Lübnan'a sıçradı.

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Lübnan'ı hedef alan İsrail, saldırılarına devam ediyor.

Lübnan, İsrail’in ülkenin güneyindeki Tyre’ye bağlı al-Shahabiya bölgesine yönelik saldırıda 1 sivilin hayatını kaybettiğini açıkladı.

BİLANÇO AĞIRLAŞIYOR

Saldırıda bölgedeki sivil yerleşim alanlarında ciddi hasara neden olduğu belirtilen açıklamada, 4 kişinin de yaralandığı kaydedildi.