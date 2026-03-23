Nihan Akkuş, Okan Buruk'la ilgili paylaşımına açıklık getirdi: Bahsettiğim kişi kendi geçmişimden...

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'a geçtiğimiz günlerde hayat arkadaşı Nihan Akkuş tarafından destek gelmişti.

Buruk'un barıştığı eski eşi Nihan Akkuş, kafaları karıştıran bir göndermede bulunmuştu.

"DİNOZORLARA GERİ DÖNMEYE GEREK YOK"

Nihan Akkuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Okan Buruk kral olacak, işinin beyni olarak! Dinozorlara geri dönmeye hiç gerek yok. Eski kaybedenlere dönmeye gerek yok. Kralımın arkasındayım! Hazır olun! Cesareti olan varsa! Kraliçe yüzleşmek için burada." ifadelerini kullanmıştı.

Kime gönderme yaptığı merak edilen Akkuş'un sözlerine anlam verilememişti.

Akkuş, yaptığı bu paylaşımla ilgili açıklama yaptı.

"BAHSETTİĞİM KİŞİ KENDİ GEÇMİŞİMDEN, MODELLİK DÜNYASINDAN"

Sözlerinin yanlış yere çekildiğini ifade eden Akkuş, "Benim bahsettiğim kişi tamamen kendi geçmişimden, modellik dünyasından gelen bir kadın." dedi.

Akkuş, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Yanlış anlaşılmaması için açıklama yapıyorum. Benim bahsettiğim 'dinozor' bir erkek değil, futbol geçmişiyle alakalı hiç değil. Herkesin düşündüğü kişi benim için saygı duyduğum, sevdiğim bir insandır. Ona karşı asla hadsizlik yapmam. Benim bahsettiğim kişi tamamen kendi geçmişimden, modellik dünyasından gelen bir kadın. 17 yaşında Top Model of the World gibi platformlarda bulunmuş biri olarak o dünyayı çok iyi biliyorum. 'Dinozor' derken kendi sektörümdeki eski zihniyetleri kastettim. Aslında şifreli konuştum ama yanlış yerlere çekildi. Biz Galatasaraylı büyüdük, saygıyı biliriz. Lütfen konuyu başka yerlere çekmeyin. Herkes kimin olduğunu zaten anladı. Dinozorları geri getirmenin hiçbir anlamı yok."