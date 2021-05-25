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İsrail polisi 10 yaşındaki çocuğu gözaltına aldı

İsrail polisi 10 yaşındaki çocuğu gözaltına aldı

Doğu Kudüs’te 10 yaşındaki Filistinli bir çocuk, polis aracına taş attığı gerekçe gösterilerek gözaltına aldı. Çocuğun kız kardeşi, gözyaşları ile ağabeyinin serbest bırakılması için dil döktü.