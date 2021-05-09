İsrail polisi, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde yer alan Şam Kapısı'nda toplanan Filistinlileri dağıtmak için yine ses bombası kullandı.

Daha önce Filistin ve Gazze'ye yönelik saldırılarını, Müslümanların kutsal gördükleri günlerde gerçekleştiren İsrail hükümeti, işgal altındaki Doğu Kudüs'te de provokatif tutumlarını Ramazan ayında daha da artırdı.

TERAVİH SONRASI TOPLANANLARA SES BOMALARI ATTILAR

Çok sayıda Filistinli Kadir Gecesi münasebetiyle geldikleri Mescid-i Aksa'da teravih namazını kıldıktan sonra Şam Kapısı'nda toplandı.

İsrail polisi, Doğu Kudüs'ün Şam Kapısı'nda yine Filistinlilere saldırdı-Video

Bölgede tansiyonun artması üzerine İsrail polisi, Şam Kapısı önündeki oturma alanında bulunan Filistinlilere ses bombalarıyla müdahale etti.

İsrail polisi, daha sonra da Şam Kapısı yakınındaki caddede toplanan Filistinlilere toplumsal olaylara müdahale aracından tazyikli su sıktı.

Bölgede gerginlik devam ediyor.

MESCİD-İ AKSA'DA İBADET EDENLERE SALDIRI

İşgal altındaki Doğu Kudüs, Şeyh Cerrah Mahallesi'nde yaşayan Filistinlilere zorunlu göç tehdidi nedeniyle gergin günlere sahne oluyor. Ayrıca İsrail polisinin Mescid-i Aksa’daki saldırıları da kutsal kentteki gerilimi artırdı.

BU GECE YAŞANAN OLAYLARDA 90 KİŞİ YARALANDI

Filistin Kızılayı, Kudüs ve çevresinde İsrail polisi ile Filistinliler arasında yaşanan arbedede yaralananların sayısının 90'a yükseldiğini, yaralananlar arasında bir yaşında bebek ve çocukların da olduğunu açıkladı.

DÜN 205 FİLİSTİNLİ YARALANDI

İsrail polisi, dün akşam teravih namazı sırasında Mescid-i Aksa'daki cemaate ses bombaları ve plastik mermiyle müdahale etmişti. Filistin Kızılayı, İsrail polisinin müdahalesi nedeniyle 205 Filistinlinin yaralandığını açıklamıştı.