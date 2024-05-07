İstanbul'da tanımadığı bir kadın göbeğine vurdu: Tokadımı yersin diyerek çıkıştı Sokak yürüyen alkollü bir kadının göbeğine vurması sonrası sinirlenen adam "Tokadımı yersin" diyerek çıkışırken, kadın tekmelerle karşılık verdi. İlginç görüntüler çevredeki vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

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İHA

İstanbul'da akşam saatlerinde hareketli anlar yaşandı...

Beyoğlu Taksim semti Hüseyinağa Mahallesi’nde geçtiğimiz günlerde bir ara sokakta meydana gelen olayda alkollü olduğu öne sürülen bir kadın, tanımadığı bir kişinin göbeğine vurdu.

Kadının üstüne yürüdü

Göbeğine vurulmasına sinirlenen adam ise, “Tokadımı yersin” sözleriyle kadının üstüne yürüdü.

Adam, arkadaşları tarafından zor durduruldu

Ardından kadının tekmelerinden de nasibini alan adamı, çevredeki üç arkadaşı güçlükle tutabildi.

Bunun üzerine sokak ortasında avazı çıktığı kadar bağıran kadın, adama saldırmaya devam etmek istedi.

O anlar kameraya yansıdı

Olayın büyüyeceğini anlayan çevre esnafının araya girmesiyle ikili, dakikalar sonra ayrılabildi. O ilginç anlar, bir vatandaşın cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)