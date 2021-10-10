İsrail polisi, Mescid-i Aksa Hatibi Şeyh İkrime Sabri’nin evine baskın düzenledi

Saldırılarını durdurmayan İsrail polisi, Mescid-i Aksa’nın İmam Hatibi Şeyh İkrime Sabri’nin evine baskın düzenledi. Gözaltına alınan Sabri'nin soruşturma altına olduğu açıklandı.

İsrail polisi yaptığı zulmü durdurmazken, Doğu Kudüs’te bulunan Mescid-i Aksa’nın İmam Hatibi Şeyh İkrime Sabri’nin evine baskın yapıldı.

Şeyh İkrime Sabri'nin ofisinden konuya ilişkin bir açıklama yapılırken, baskının sabah saatlerinde gerçekleştiği belirtildi.

Ayrıca açıklamada, polisin Şeyh Sabri’nin ilerlemiş yaşına bakmaksızın korku ve panik havası oluşturduğuna dikkat çekildi.

İSRAİL POLİSİNDEN AÇIKLAMA GELMEDİ

Polislerin Şeyh Sabri’ye İsrail İç İstihbarat Servisi Şin-Bet’in (Şabak) soruşturma tebligatını teslim ettikleri ifade edilen açıklamada, Mescid-i Aksa İmam Hatibi’nin şu anda Batı Kudüs’teki Russian Compound (El-Meskubiyye) gözaltı merkezinde soruşturma altında olduğu aktarıldı.

İsrail polisinden söz konusu baskına ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

MESCİD-İ AKSA'DAN UZAKLAŞTIRMA CEZASI

Şeyh Sabri, Russian Compound (El-Meskubiyye) gözaltı merkezine geçmeden önce Filistin basınına yaptığı açıklamada, söz konusu soruşturma talebinin, İsrail mahkemesinin Yahudilerin Mescid-i Aksa’da "sessizce" ibadet etme onayına ilişkin tepkisi nedeniyle gerçekleşmiş olabileceğini belirtti.

Eski Kudüs-Filistin Müftüsü olan ve halihazırda Kudüs Yüksek İslam Heyeti Başkanlığı görevini yürüten Şeyh Sabri daha önce de İsrail güçlerince defalarca gözaltına alınmıştı. İsrail makamları zaman zaman Sabri'ye Mescid-i Aksa’dan uzaklaştırma cezası verirken, Şeyh Sabri'ye hala yurt dışına çıkış yasağı uyguluyor.