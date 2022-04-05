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    İsrail polisiyle Filistinliler arasında arbede: 5 yaralı

    Şiddetten vazgeçmeyen İsrail güçleri, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün farklı bölgelerinde 5 kişinin yaralanmasına sebep oldu. Olaylar üzerine ise 8 kişi gözaltına alındı.
    • AA
    • 05.04.2022 - 09:57
    • Güncelleme : 05.04.2022 - 10:13
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    İsrail polisiyle Filistinliler arasında arbede: 5 yaralı

    İsrail polisinin Filistinlilere şiddeti devam ediyor.

    Teravih namazı kılan halk, Doğu Kudüs'ün Eski Şehir surlarının çevresinde ve İseviye beldesinde polislerle arbede yaşadı.

    5 YARALI

    Polisin müdahaleleri sonucu vücuduna darbeler alan 5 kişinin yaralandığı açıklandı.

    BOMBALAR, BASKINLAR...

    Yerel kaynaklar, İsrail polisinin bir yıldan fazla bir süredir beldeye sık sık baskınlar düzenleyerek göz yaşartıcı bomba kullandığı ve baskınlar sırasında gözaltı ve para cezaları uyguladığını aktardı.

    Doğu Kudüs'te İsrail polisinin, Filistinlilere müdahalesinde 5 kişi yaralandı

    8 GÖZALTI

    Ayrıca, Mescid-i Aksa'nın da bulunduğu Eski Şehir'e açılan Şam Kapısı önünde toplanan Filistinlilerle İsrail polisi arasında da arbede yaşandı.

    İsrail polisinden yapılan açıklamaya göre, Şam Kapısı çevresindeki olaylarda "polise yabancı madde atma, kamu düzenini bozma ve kışkırtma" gibi iddialar nedeniyle 8 Filistinli gözaltına alındı.

    İsrail polisiyle Filistinliler arasında arbede: 5 yaralı #1

    İsrail polisiyle Filistinliler arasında arbede: 5 yaralı #2

    İsrail polisiyle Filistinliler arasında arbede: 5 yaralı #3

    İsrail polisiyle Filistinliler arasında arbede: 5 yaralı #4


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