İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz: Saldırılar gerekli olduğu sürece devam edecek

İsrail ve ABD, 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında İran dini lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

SALDIRILAR DÜZENLENDİ

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, konuya ilişkin bir açıklamada bulundu.

Katz, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, gece İsrail ordusunun İran'ın başkenti Tahran'daki hedeflere saldırılar düzenlediğini kaydetti.

İran genelinde füze fırlatma kapasitesi ve stratejik hedeflere zarar verdiklerini ileri süren Katz, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik düzenlediği saldırıların 'eşi benzeri görülmemiş' olduğunu savundu.

NÜKLEER SİLAH VE FÜZE ÜRETİMİ ENGELLENECEK

Saldırıların 'gerekli olduğu sürece' devam edeceği tehdidinde bulunan Katz, şu ifadelerde bulundu:

Saldırıların amacının İran'ın yeteneklerini ortadan kaldırmak, İsrail ve ABD'nin bölgedeki askeri varlığını korumak, İran'ın nükleer silah ve füze üretimi konusundaki çalışmalarını engellemek ve İran halkının harekete geçerek rejimi devirmesi için koşullar oluşturmak.

İsrail-ABD ortak saldırısıyla İran'a büyük zarar verildiğine işaret eden Katz, İran'dan sonra Lübnan'a yoğun saldırıları sürdürecekleri mesajını da verdi.

İSRAİL ORDUSU İRAN'IN BAŞKENTİ TAHRAN'I HEDEF ALDI

Öte yandan Katz'ın düzenlendiğini işaret ettiği saldırılarda İsrail ordusu, İran'ın başkenti Tahran'da devlet kurumlarını hedef aldı.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, başkent Tahran'da devlet kurumlarının bulunduğu komplekse saldırılar düzenlendiği kaydedildi.

HEDEF ALINAN YERLERİN GÖRSELLERİ 3D PAYLAŞILDI

Açıklamada, Cumhurbaşkanlığı yerleşkesi ve İran Ulusal Yüksek Güvenlik Konseyi binasının çok sayıda mühimmatla vurulduğu, ayrıca İranlı subayların eğitim aldığı bir kurum ile diğer altyapı tesislerinin hedef alındığı paylaşıldı.

İsrail ordusu, ayrıca hedef alınan noktaları gösteren bir 3D görsel paylaştı.