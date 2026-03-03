İran'da yeni atanan Savunma Bakanı öldürüldü

Orta Doğu'da gerilim devam ediyor...

İsrail ve ABD, müzakereler devam ederken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

HAMANEY ÖLDÜRÜLDÜ

ABD-İsrail saldırılarında İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili hayatını kaybetti.

787 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İran'da can kaybı 787'ye ulaştı.

Saldırılarda hayatını kaybettiği bildirilen Savunma Bakanı Aziz Emir Nasırzade'nin yerine yeni bir isim görevlendirildi.

SAVUNMA BAKANI MECİD EBNELEZA OLDU

Saldırlar sonucu İran'da birçok siyasi isim öldürüldü. Yeni atamalar gerçekleşirken 48 saat önce Savunma Bakanlığı'na Mecid Ebneleza atandı.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın, Savunma Bakanlığı görevine General Seyyid Mecid Ebneleza'yı atadığı kaydedilmişti.

Orta Doğu'da her geçen dakika yeni bir gelişme gelmeye devam ediyor.

MECİD EBNELEZA ÖLDÜRÜLDÜ

Buna göre de ,Al Arabiya'nın İran Devrim Muhafızları'na dayandırdığı haberine göre iki gün önce geçici Savunma Bakanı olarak atanan Mecid Ebneleza'nın öldüğünü duyurdu.