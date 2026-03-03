İran'a ait İHA, Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki petrol sahasını vurdu

Orta Doğu'da sıcak saatler yaşanmaya devam ediyor.

ABD ile İsrail'in İran'a yönelik saldırılarında 787 kişi hayatını kaybederken İran da misilleme saldırılarına devam ediyor.

Bu saldırılar kapsamında bölge ülkelerinde yer alan ABD üsleri hedef alınıyor.

Saldırılardan en çok etkilenen ülkelerden biri ise Birleşik Arap Emirlikleri oldu.

PETROL SAHASI VURULDU

Bölgeden aktarılan son bilgiye göre İran'a ait bir İHA, Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki petrol sahasını hedef aldı.

Görüntülerde tesisten alevlerin yükseldiği görüldü.

DÜNYANIN EN BÜYÜK PETROL REZERVLERİNE SAHİP ÜLKELER ARASINDA

Birleşik Arap Emirlikleri, dünyanın en büyük petrol rezervlerine sahip ülkeleri arasında yer alıyor ve kanıtlanmış rezervlerinin yaklaşık 110 milyar varil seviyesinde olduğu belirtiliyor.

Ülkenin günlük petrol üretimi 3 milyon varilin üzerinde seyrederken üretimin büyük bölümü, Abu Dabi merkezli sahalardan sağlanıyor.

ÖNEMLİ SAHALAR BULUNUYOR

Başlıca üretim sahaları arasında Zakum, Umm Shaif ve Bu Hasa gibi dev sahalar öne çıkıyor.

Devlet enerji şirketi ADNOC, üretim kapasitesini artırmaya yönelik yatırımlarını sürdürürken, hedefini günlük 5 milyon varil seviyesine çıkarmak olarak açıklıyor.

Petrol gelirleri, ülke ekonomisinin temel dayanaklarından biri olmayı sürdürüyor.

DUBAİ'DE PATLAMALAR YAŞANMIŞTI

Ülkenin en büyük turistik kentlerinden biri olan Dubai'ye çok sayıda füze isabet etmişti.

Oluşan tehlikeli ortamının ardından binlerce yolcu, havaalanlarına akın etmişti.

DUBAİ'DE 40 ABD ASKERİ ÖLDÜRÜLDÜ İDDİASI

Öte yandan Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai kentinde ABD askerlerinin toplandığı bölgeyi kamikaze insansız hava araçlarıyla hedef aldığını duyuran İran Devrim Muhafızları, en az 40 Amerikan askerinin öldürüldüğü ve 70'inin de yaralandığı öne sürdü.

Yapılan açıklamada, "İran Devrim Muhafızları Donanması, BAE'nin Dubai kentindeki ABD'li teröristlerin toplanma noktalarından birine insansız hava araçlarıyla saldırı düzenledi." ifadelerine yer verildi.