İsrail, sıcak hava nedeniyle zorunlu maskeyi askıya aldı

Termometrelerin 40 dereceyi gösterdiği ülkede, maske zorunluluğu 22 Mayıs'a kadar kaldırıldı.

İsrail'de koronavirüs nedeniyle getirilen maske takma zorunluluğu, ülkeyi etkisi altına alan sıcak hava dalgası nedeniyle durduruldu.

Sağlık Bakanı Yuli Edelstein, uzmanların tavsiyesi doğrultusunda dışarda ve okullarda maske takma zorunluluğunun 22 Mayıs'a kadar kaldırılmasına karar verdi.

Bu kararın pazar gününden bu yana ülkeyi etkisi alan sıcak hava dalgası nedeniyle alındığını belirten Edelstein, geniş katılımlı etkinliklerin buna dahil olmadığını ifade etti.

SICAKLIK 40 DERECEYE ÇIKTI

İsrail'in birçok kentinde termometreler 40 dereceyi gösterirken, bu durumun cumaya kadar devam edeceği tahmin ediliyor.

İSRAİL'DE KORONAVİRÜS BİLANÇOSU

Tel Aviv yönetimi, 12 Nisan'dan itibaren koronavirüs ile mücadele kapsamında tüm İsraillilere dışarda maske takma zorunluluğu getirmişti.

Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre, ülkede 277 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybederken, toplam vaka sayısı 16 bin 650'ye yükseldi.