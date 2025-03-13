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AA

İsrail, Gazze ve Lübnan'ın ardından bu kez Suriye'nin başkenti Şam'a saldırı düzenledi..

Yerel saatle 13.45'te, İsrail'e ait savaş uçakları, Meşru Dummar bölgesinde bir binaya saldırı gerçekleştirdi.

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA

Saldırı kapsamında, iki şiddetli patlama sesi duyulurken, hedef alınan binadan dumanlar yükseldi.

Ayrıca, İsrail Savunma Bakanlığı'ndan saldırıya ilişkin açıklama yapıldı.

AHMED ŞARA'YA YÖNELİK TEHDİT

Açıklamada görüşlerine yer verilen Savunma Bakanı Yisrael Katz, "Culani, İsrail uçaklarının üzerinde dolaştığını ve terörist hedeflere saldırdığını görecek." ifadeleriyle Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'yı tehdit etti.

Katz ayırca, "Suriye'nin İsrail için bir tehdit haline gelmesine izin vermeyeceklerini" iddia etti.

FİLİSTİN İSLAMİ CİHAT HAREKETİ'NİN KARARGAHININ HEDEF ALINDIĞI İDDİA EDİLDİ

İsrail'de yayın yapan Kanal 14 televizyonun haberinde ise İsrail'in Şam'a düzenlediği hava saldırısında, Filistin İslami Cihat Hareketi'nin karargahının hedef alındığı öne sürüldü.