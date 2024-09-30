İsrail toplantısında kafaları karıştıran fotoğraf: Hamas lideri Sinvar'ın akıbeti belirsiz İsrail Genelkurmay Başkanı Korgeneral Herzi Halevi'nin toplantısında yayınlanan görüntüler, Hamas lideri Yahya Sinvar'ın durumu hakkındaki belirsizlikleri artırdı. Toplantı odasındaki televizyonda, Sinvar'ın fotoğrafının üzerindeki soru işareti dikkatlerden kaçmadı.

Haber Merkezi

İsrail'in saldırılarının ardından Orta Doğu'da gerilim sürüyor.

Katil İsrail devleti Gazze'deki saldırılarının ardından yeni hedefini Lübnan'a çevirdi.

Günlerdir İsrail'in Lübnan'a karadan ve saldırıları sonucu 104'ü çocuk ve 194'ü kadın olmak üzere toplam 1208 kişi öldü.

HİZBULLAH LİDERİ ÖLDÜRÜLDÜ

Son olarak İsrail'in Lübnan'a saldırıları sonrası Hizbullah'ın lideri Hasan Nasrallah hayatını kaybetti.

Hizbullah ise İsrail’e roket ve füzelerle karşılık veriyor.

İsrail tarafında çoğunlukla ordu üslerini hedef alan bu saldırılarda büyük bir hasar bildirilmedi.

İSRAİL'İN PAYLAŞTIĞI FOTOĞRAF KAFALARI KARIŞTIRDI

Tüm bu süreç yaşanırken İsrail ordusu tarafından paylaşılan bir fotoğraf ise kafalarda soru işareti oluşturdu.

İsrail Genelkurmay Başkanı Korgeneral Herzi Halevi'nin İsrail Savunma Kuvvetleri yetkilileri ile yaptığı toplantıdan yayınlanan bir görüntü dikkatlerden kaçmadı.

HAMAS VE HİZBULLAH LİDERLERİNİN FOTOĞRAFI GÖRÜLDÜ

İsrailli yetkililerin yüzlerinin gizlendiği fotoğrafta, Hizbullah ve Hamas üst düzey isimlerinin duvarda asılı televizyonda yer aldığı görüldü.

Televizyondaki görüntüde, Gazze Şeridi'ne düzenlenen saldırılarda öldürüldüğü iddia edilen Hamas lideri Yahya Sinvar'ın fotoğrafının üstünde soru işaretinin bulunduğu fark edildi.

AKIBETİ BELİRSİZ

Görüntünün bir mesaj niteliği taşıyor olup olmaması kafaları karıştırırken İsrail'in Yahya Sinvar'ın nerede ya da sağlık durumuna ilişkin bilgisinin olmadığının kanıtı oldu.

SİNVAR'IN ÖLÜMÜ İHTİMALİ ARAŞTIRILIYOR

Bazı İsrailli istihbarat uzmanları, Sinvar'ın ölmüş olabileceği ihtimalini gündeme getirdi ancak şu ana kadar bunu doğrulayacak somut bir kanıt ortaya çıkmadı.

Görüntü, Hamas liderinin Gazze dışındaki kimse ile iletişim kurmaması nedeniyle Sinvar'ın yaşayıp yaşamadığı hakkındaki soruların artmaya başladığı bir anda yayımlandı.

Görüntü ayrıca, Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın Beyrut'a düzenlenen saldırıda İsrail tarafından öldürülmesinin ardından paylaşıldı.

HENİYYE’NİN YERİNE SİNVAR'IN SEÇİLMESİ

İsrail basını, ılımlı olarak tanımlanan İsmail Heniyye’nin yerine Hamas Siyasi Büro Başkanlığına Yahya Sinvar’ın seçilmesini, 7 Ekim’deki Aksa Tufanı operasyonunun mimarı olarak nitelendirerek "sürpriz" olarak yorumlamıştı.