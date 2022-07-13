Petrol
100.4
0.91%
Euro
17.5206
0.76%
Dolar
17.4207
0.62%
Altın
966.93
0.75%
Borsa
2417
-0.72%
Bitcoin
347.329
-0.32%
BTXN Coin
7.35
2.79%
Bitexen
22ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 22 C

    İsrail ve Yunanistan, ortak tatbikat yaptı

    Tel Aviv'den yapılan açıklamada, iki ülke hava kuvvetleri arasında tecrübe paylaşımı yapıldığı belirtildi.
    • 13.07.2022 - 11:10
    • Güncelleme : 13.07.2022 - 11:11
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    İsrail ve Yunanistan, ortak tatbikat yaptı

    İsrail hava sahasında iki ülke tarafından tatbikat düzenlendi.

    İsrail Ordu Sözcülüğü'nden yapılan açıklamada, İsrail ve Yunanistan hava kuvvetlerinin katılımıyla ortak tatbikatın gerçekleştirildiği belirtildi.

    İsrail semalarında tatbikat

    Açıklamada, İsrail Hava Kuvvetleri'nin, Yunan ortağı ile İsrail semalarında, "gelişmiş hava muharebeleri dahil olmak üzere çeşitli senaryolarla başa çıkmak ve Yunan savaş uçaklarına havadan havaya yakıt ikmali gerçekleştirilmesi üzerine" tatbikat yaptığı belirtildi.

    "Tecrübe paylaşımı için zemin ve fırsat"

    İki ülke hava kuvvetleri arasında tecrübe paylaşımı için zemin ve fırsat oluşturduğu kaydedilen tatbikatın, İsrail ile Yunanistan arasındaki iş birliğini ve ortak çıkarları teşvik etmede önemli bir nokta olarak görüldüğü vurgulandı.

    "Savaşa hazır olma yeterliliğini artırmaya katkıda bulundu"

    AA'nın haberine göre, tatbikatın, "iki hava kuvvetlerinin hava ve teknik ekipler için zorluk teşkil eden potansiyel operasyonel senaryolarla başa çıkma becerisine ek olarak, farklı senaryolar karşısında savaşa hazır olma yeterliliğini artırmaya da katkıda bulunduğu" kaydedildi.

    İsrail ve Yunanistan, ortak tatbikat yaptı #1


    İlginizi Çekebilir

    Yapay zeka ile kazanmaya başla
    Metabot

    Yapay zeka ile kazanmaya başla

    2022 Kurban Bayramı bitti mi, son günü ne zaman? Kamu ve özel sektör...
    Gündem

    2022 Kurban Bayramı bitti mi, son günü ne zaman? Kamu ve özel sektör...

    Bursa'da 'sapık' iddiası ile darbedilen şahsın telefonu temiz çıktı
    3. Sayfa

    Bursa'da 'sapık' iddiası ile darbedilen şahsın telefonu temiz çıktı

    Görüş Bildir