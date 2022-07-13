İsrail ve Yunanistan, ortak tatbikat yaptı

İsrail ve Yunanistan, ortak tatbikat yaptı

Tel Aviv'den yapılan açıklamada, iki ülke hava kuvvetleri arasında tecrübe paylaşımı yapıldığı belirtildi.

İsrail hava sahasında iki ülke tarafından tatbikat düzenlendi.

İsrail Ordu Sözcülüğü'nden yapılan açıklamada, İsrail ve Yunanistan hava kuvvetlerinin katılımıyla ortak tatbikatın gerçekleştirildiği belirtildi.

İsrail semalarında tatbikat

Açıklamada, İsrail Hava Kuvvetleri'nin, Yunan ortağı ile İsrail semalarında, "gelişmiş hava muharebeleri dahil olmak üzere çeşitli senaryolarla başa çıkmak ve Yunan savaş uçaklarına havadan havaya yakıt ikmali gerçekleştirilmesi üzerine" tatbikat yaptığı belirtildi.

"Tecrübe paylaşımı için zemin ve fırsat"

İki ülke hava kuvvetleri arasında tecrübe paylaşımı için zemin ve fırsat oluşturduğu kaydedilen tatbikatın, İsrail ile Yunanistan arasındaki iş birliğini ve ortak çıkarları teşvik etmede önemli bir nokta olarak görüldüğü vurgulandı.

"Savaşa hazır olma yeterliliğini artırmaya katkıda bulundu"

AA'nın haberine göre, tatbikatın, "iki hava kuvvetlerinin hava ve teknik ekipler için zorluk teşkil eden potansiyel operasyonel senaryolarla başa çıkma becerisine ek olarak, farklı senaryolar karşısında savaşa hazır olma yeterliliğini artırmaya da katkıda bulunduğu" kaydedildi.