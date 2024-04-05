İsrail: Yardım konvoyunu Hamas sandık İsrail ordusu, 7 kişinin öldüğü uluslararası yardım kuruluşu konvoyuna yönelik saldırının, konvoydaki silahlı kişilerin Hamas üyesi olduğu şüphesiyle yapıldığını açıkladı.

DHA

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), World Central Kitchen’ın (WCK) 7 çalışanın hayatını kaybettiği İsrail saldırısı sonrasında yürüttükleri soruşturma sonucunu açıkladı.

"Silahlı kişileri Hamas sandık"

IDF, yardım konvoyunda iki silahlı kişinin Hamas zannedildiği için saldırının gerçekleştiğini ve sorumluların görevden alındığını vurguladı.

IDF, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

Soruşturma sonucunda kuvvetlerin (IDF) yardım kamyonlarından birinde silahlı bir kişiyi tespit ettiği, ardından da başka bir silahlı kişiyi tespit ettikleri anlaşıldı. Araçlar, yardımların boşaltıldığı depodan ayrıldıktan sonra, komutanlardan biri yanlışlıkla silahlı kişilerin beraberindeki araçların içinde bulunduğunu ve bunların Hamas teröristleri olduğunu zannetmiştir.

"IDF, araçların WCK ile ilişkili olduğunu tespit edememiştir"

IDF söz konusu araçların WCK ile ilişkili olduğunu tespit edememiştir. IDF’in yanlış tanımlamasının ardından, IDF olayın yanlış sınıflandırılmasına ve araçların içinde Hamas bulunduğuna dair yanlış tanımlanmasına dayanarak üç WCK aracını hedef aldı ve sonuçta yedi masum insani yardım görevlisinin ölümüne yol açtı. Üç araca yönelik saldırılar, emirler ve IDF Standart Operasyon Prosedürleri ciddi şekilde ihlal edilerek gerçekleştirilmiştir.

IDF, saldırıdan sorumlu bir binbaşının ve bir albayın görevden alındığını vurguladı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)