İsrail'de ABD askeri uçaklarını fotoğraflayan havalimanı çalışanı kovuldu

İsrail basınında yer alan haberlere göre, Ynet haber portalı, olayın ardından havalimanı güvenliği konusunda soru işaretleri oluştuğunu aktardı. İddiaya göre çalışan, havalimanında konuşlu ABD’ye ait askeri uçakları cep telefonu ile fotoğrafladı ve görüntüleri WhatsApp üzerinden paylaştı.

Bu durumun, operasyonel güvenlik açısından hassas kabul edilen bölgede ciddi bir ihlal olarak değerlendirildiği belirtildi.

GÖREVİNE SON VERİLDİ

İsrail Havalimanları Kurumu, olayın tespit edilmesinin ardından ilgili personelin görevine son verildiğini duyurdu. Açıklamada, çalışanın kısa süreli görev yaptığı ve disiplin kurallarına aykırı davranış nedeniyle sürecin derhal işletildiği ifade edildi.

GÜVENLİK PROTOKOLÜ TARTIŞMASI

Olayın, ABD ile İsrail arasındaki askeri iş birliği kapsamında kullanılan alanlarda yaşanması nedeniyle iki ülke arasında güvenlik protokollerine ilişkin hassasiyetleri yeniden gündeme getirdiği öne sürüldü.

Öte yandan, aynı havalimanında görev yapan bir İsrail askerinin de benzer bir nedenle disiplin soruşturmasına tabi tutulduğu bildirildi. Olayla ilgili incelemelerin sürdüğü kaydedildi.