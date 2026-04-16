Suriye ordusu, ABD'nin çekilmesi ile Haseke'deki Kasrek Hava Üssü'nü kontrolüne aldı

Suriye'de değişim devam ediyor.

Ülkenin kuzeyini YPG'den temizleyen Suriye ordusu çalışamlarını sürdürüyor.

Öte yandan ABD'nin bölgeden çekilme süreci hız kesmeden devam ediyor.

KRİTİK ASKERİ ÜS SURİYE ORDUSUNA GEÇTİ

ABD askerleri son olarak, Haseke'deki Kasrek Hava Üssü'nü boşalttı.

Suriye ordusu, ABD askerlerinin çekilmesinin ardından üssün kontrolünü devraldı.

ABD'NİN GERİ ÇEKİLME SÜRECİ

Reuters haber ajansı Haziran 2025'te Trump yönetiminin Suriye'deki askeri varlığını sekiz üsten Suriye'nin kuzeydoğusundaki tek bir üsse indirme niyetini açıkladığını bildirmişti.

New York Times yayını, geri çekilme sürecinin bir parçası olarak asker sayısının 2.000'den 500'e düşebileceğini ifade etmişti.

ÖNEMLİ BİR İŞLEVİ VARDI

Kasrek Hava Üssü, Suriye'nin Haseke kentinde, Tel Tamer beldesinin 45 km doğusunda, stratejik M4 yolu üzerinde yer alan en büyük ABD askeri tesislerinden biri olarak öne çıkıyordu.

Eski bir radyo binasında kurulu olan bu üs, helikopter savaş destek noktası olarak işlev görmekte olup, zırhlı araçlar ve hava savunma sistemleri ile takviye edilen önemli bir noktaydı.