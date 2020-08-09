İsrail'de anlaşmazlık, kabine toplantısını iptal ettirdi

Gantz'ın, Başbakan Netanyahu'nun koronavirüsle mücadele paketini reddetmesi gerilime neden oldu.

İsrail'de Başbakan Binyamin Netanyahu ile ortağı Benny Gantz, koalisyon hükümeti konusunda anlaşsalar da iki lider arasındaki görüş ayrılıkları sık sık gündeme geliyor.

Bu durumun son yansıması, haftalık kabine toplantısını etkiledi.

Toplantı, koalisyonu oluşturan iki parti Likud ile Mavi-Beyaz İttifakı mensubu bakanlar arasında yaşanan anlaşmazlık nedeniyle iptal edildi.

EKONOMİK PLAN ANLAŞMAZLIĞI

İsrail’in Yedioth Ahronoth gazetesine göre, Başbakan Binyamin Netanyahu liderliğindeki Likud partisi, gece saatlerinde yaptığı yazılı açıklamada, haftalık kabine toplantısının iptal edildiğini duyurdu.

Açıklamada, koalisyon hükümetinin ortağı Savunma Bakanı Gantz liderliğindeki Mavi-Beyaz İttifakı'nın, Netanyahu'nun 8.5 milyar şekel (yaklaşık 2.5 milyar dolar) tutarındaki koronavirüsle mücadele etmek üzere hazırladığı ekonomik planı gündeme almayı reddetmesi nedeniyle toplantının iptal edildiği kaydedildi.

NETANYAHU VE GANTZ'IN UZLAŞAMADIĞI KONU

Yıllık bütçenin onaylanması meselesi, İsrail’deki koalisyon hükümetinin tarafları arasındaki anlaşmazlığın özünü oluşturuyor.

Netanyahu bir yıllık bütçe planının kabul edilmesini dayatırken, Gantz ise 2 yıllık bir bütçe planının kabul edilmesini istiyor.

YENİ ERKEN SEÇİM İDDİASI

Daha önce yerel basına yansıyan haberlerde, Başbakan Netanyahu'nun yıllık bütçe planının kabul edilmesini engelleyerek ülkeyi yeni bir erken seçime götürmeyi hedeflediği belirtilmişti.

İsrail'de, geçen yıl 6 Nisan, 17 Eylül ve bu yıl 2 Mart'ta olmak üzere 3 kez erken seçim yapılmıştı.

İKİSİ DE 1.5 YIL BAŞBAKANLIK YAPACAK

Mart ayındaki seçimin ardından Netanyahu liderliğindeki Likud ile Gantz'ın partisi Mavi-Beyaz, 20 Nisan'da koalisyon hükümeti kurma konusunda anlaşmaya varmıştı.

Anlaşma gereği, başbakanlık görevini ilk 1.5 yıl Netanyahu, diğer 1.5 yıl da Gantz yürütecek.

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