Hayfa'daki aşılama merkezi, İsrailli vatandaşların araç içerisinde aşı olmasına imkan tanıyor.

İsrail, koronavirüse karşı toplu aşılama uygulamasına geçen ay başladı.

Pfizer ve BioNTech'in geliştirdiği koronavirüs aşısı öncelikli olarak sağlık çalışanlarına yapılıyor.

60 yaş üstü veya riskli gruplarda yer alan kişiler de aşı yapılması için ülkedeki aşı merkezlerine başvurabiliyor.

ARAÇTA AŞILAMA

İsrailli sağlık yetkilileri, Hayfa kentinde aşılama merkezi kurdu. İsrailliler, araçlarından inmeden söz konusu yerde koronavirüs aşısı olabiliyor.

İsrail, nüfusa oranla en çok aşılama gerçekleştiren ülke konumundan bulunuyor. Ülkede şimdiye kadar nüfusun yüzde 21'i aşılandı.

İsrail'de araçlı koronavirüs aşılama merkezi kuruldu ViDEO

DOZ BAŞINA DAHA FAZLA ÖDEDİLER

İngiliz basınında geçtiğimiz günlerde yer alan haberlerde, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Pfizer'ın CEO'su Albert Bourla'yı birkaç gün içerisinde 17 kez telefonla aradığı belirtilmişti.

Aşı satın alma sırasını atlamakla suçlanan Netanyahu yönetiminin doz başına 45 sterlin ödediği, Londra'nın ise 30 sterlin ödeme yaptığı kaydedilmişti.

OCAK SONUNDA HEDEF 2 MİLYON AŞILAMA

İsrail yönetimi, Ocak 2021 sonunda 2 milyondan fazla kişiye aşı yapmayı hedefliyor.

Tel Aviv, Pfizer ve BioNTech'den 8 milyon doz koronavirüs aşısı alınması için anlaşmaya varmıştı.

SALGIN BİLANÇOSU

İsrail'de koronavirüs salgını kaynaklı vaka sayısı 505 bine yaklaşırken, 3 bin 500'den fazla kişi hayatını kaybetti.