İsrail'de Binyamin Netanyahu karşıtı gösteriler düzenledi İsrail'in Batı Kudüs ve Tel Aviv kentlerinde toplanan binlerce kişi hükümet karşıtı gösteriler düzenledi. İsrail polisi göstericileri dağıtmak için tazyikli su ile müdahale etti.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

ensonhaber.com

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne havadan, karadan ve denizden düzenlediği saldırılarda en az 12 bin 660'ı çocuk, 8 bin 570'i kadın olmak üzere 29 bin 606 Filistinli yaşamını yitirdi, 69 bin 737 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip edildi.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan insani arada 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı.

İnsani aranın sona ermesiyle İsrail saldırıları daha da şiddetlenerek devam etti.

Öte yandan Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın elinde 130'dan fazla İsrailli esir olduğu belirtiliyor.

Esir yakınları Batı Kudüs'te toplandı

Gazze'deki İsrailli esirlerin aileleri yakınlarının serbest bırakılmaları talebiyle Batı Kudüs'te bir araya geldi.

Batı Kudüs'teki İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu evinin yakınında toplanan göstericiler ellerinde meşaleler taşıyarak Netanyahu karşıtı sloganlar attı.

Tel Aviv'de hükümet karşıtı gösteri

Tel Aviv kentinde toplanan binlerce kişi de hükümet karşıtı gösteri düzenledi.

Ellerinde İsrail bayrakları ve Binyamin Netanyahu hükümeti karşıtı pankartlar açan göstericiler erken seçim yapılmasını talep etti.

İsrail polisi göstericilere müdahale etti.

Göstericileri dağıtmak için tazyikli su kullanıldı.