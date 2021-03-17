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    İsrail’de çıplak Netanyahu heykeli alarma geçirdi

    İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Tel Aviv'de heykel protestosuyla karşılaştı. Habime Meydanı'na yerleştirilen çömelmiş saklanan çıplak Netanyahu heykeli, kısa süre sonra kaldırıldı.
    • REUTERS
    • 17.03.2021 - 15:01
    • Güncelleme : 17.03.2021 - 15:54
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    İsrail’de çıplak Netanyahu heykeli alarma geçirdi

    Aralık 2019’da Çin’de ortaya çıkan koronavirüs salgını dünyayı büyük bir kaosa sürüklerken, bir yılı aşkın süredir devam eden krizden en az şikayetçi olan isim İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu oldu.

    Yolsuzluk iddiaları nedeniyle Netanyahu karşıtları geçtiğimiz yıl sokaklara dökülürken, koronavirüs önlemleri ve endişesi nedeniyle gösterilerin etkisi zamanla azaldı.

    SALGIN BİR ONA YARADI

    Hakkındaki üç ayrı yolsuzluk dosyası nedeniyle yargılanan Netanyahu, bunda da salgının yararını gördü.

    Davaların tarihi birçok kez değişirken, İsrail Başbakanı duruşmanın seçimlerden sonraya ertelenmesiyle rahat bir nefes aldı.

    İsrail’de çıplak Netanyahu heykeli alarma geçirdi #1

    GÖREN DÖNÜP TEKRAR BAKTI

    Ancak Netanyahu’ya yönelik tepki ve protestolar tam anlamıyla bitmedi.

    23 Mart’taki seçimlere bir haftadan az süre kala Netanyahu’ya heykelli protesto geldi. Bu sabah Tel Aviv’deki Habime Meydanı’ndan geçenler büyük bir sürprizle karşılaştı.

    Meydana yerleştirilen Netanyahu heykeli, görenlerin dönüp tekrar tekrar bakmasına yol açtı.

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    APAR TOPAR KALDIRDILAR

    Bir duvarın arkasına çömelmiş çıplak Netanyahu’yu gösteren heykel, güvenlik güçlerini harekete geçirdi.

    İlk etapta heykelin etrafı parmaklıklarla çevrildi, daha sonra da meydandan kaldırıldı.

    SANATÇININ KİMLİĞİ BELİRSİZ

    Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, heykeli yapan sanatçının kim olduğu ve meydana nasıl getirildiği araştırılıyor.

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    GEÇTİĞİMİZ YIL DA OLDU

    Geçtiğimiz yıl aralık ayında, benzer bir protesto Kudüs’te yaşanmıştı.

    Paris Meydanı’ndaki Başbakanlık konutu önüne sanatçı Itay Zalait tarafından bir heykel yerleştirilmişti.

    Beş metre uzunluğunda ve altı ton ağırlığındaki bronz heykel, kısa süre sonra kaldırılmıştı.

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