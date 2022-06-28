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İsrail'de meclisin feshedilmesi, ilk oturumda onaylandı

İsrail'de meclisin feshedilmesi, ilk oturumda onaylandı

Bir kez daha erken seçime hazırlanan İsrail'de meclisin feshiyle ilgili tasarıya onay verildi.