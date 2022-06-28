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    İsrail'de meclisin feshedilmesi, ilk oturumda onaylandı

    Bir kez daha erken seçime hazırlanan İsrail'de meclisin feshiyle ilgili tasarıya onay verildi.
    • 28.06.2022 - 10:28
    • Güncelleme : 28.06.2022 - 11:06
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    İsrail'de meclisin feshedilmesi, ilk oturumda onaylandı

    İsrail'de erken seçim süreci başladı.

    Ülkedeki milletvekilleri, erken seçimler için meclisin feshedilmesini öngören tasarıyı ilk oturumda onayladı.

    İkinci ve üçüncü oturumlar yapılacak

    İsrail Meclisi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Genel Kurul'daki oylamada 53 milletvekili, tasarı lehinde oy kullanırken, ret veya çekimser oy çıkmadı.

    Meclisin feshedilmesine yönelik tasarının ikinci ve üçüncü oturumları yarın yapılacak.

    Erken seçim kapıda

    İsrail’de koalisyon hükümeti ortaklarından Başbakan Naftali Bennett ve Dışişleri Bakanı Yair Lapid, 20 Haziran akşamı meclisi feshederek erken seçime gitme kararı aldıklarını açıklamıştı.

    3,5 yıl içinde beşinci seçim

    AA'nın aktardığına göre, kararın bu hafta meclis oturumlarında onaylanmasının ardından İsrail, yaklaşık 3,5 yıl içinde beşinci kez genel seçime gidecek.

    Koalisyon ortaklarının anlaşmasına göre, erken seçime kadar Dışişleri Bakanı Yair Lapid geçici başbakan olacak.

    İsrail de meclisin feshedilmesi, ilk oturumda onaylandı #1


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