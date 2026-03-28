Trump'tan Prens Selman çıkışı: Bana yaltaklanacağını aklından geçirmemişti

Orta Doğu'yu kasıp kavuran savaşta 1 ay geride kaldı.

İki tarafın da saldırılarına devam ettiği savaşta çok sayıda insan ölürken çatışmanın daha ne kadar devam edeceği belirsizliğini koruyor.

Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump da bu süreçte açıklamalarını sürdürüyor.

Ancak bu defa Trump'ın sözlerinin hedefinde, İran değil Suudi Arabistan var.

PRENS SELMAN İLE İLİŞKİSİNİ ANLATTI

ABD Başkanı, son açıklamasında Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile olan ilişkisinden bahsetti.

Trump'ın kullandığı ifadeler kamuoyunda geniş yankı buldu.

"KIÇIMI YALAMAK ZORUNDA KALACAĞINI DÜŞÜNMEMİŞTİ"

Selman'ın kendisine yaltaklandığını iddia eden Trump, "Benim kıçımı yalamak zorunda olacağını düşünmemişti.

ABD'nin yokuş aşağı gittiği bir dönemde sıradan bir Amerikan başkanı olacağımı düşündü.

Ama şimdi bana nezaket göstermesi gerektiğini biliyor." dedi.

142 MİLYAR DOLARLIK SAVUNMA ANLAŞMASI

ABD Başkanı Donald Trump, ikinci döneminde de ilk yurt dışı ziyaretini Körfez'e yaptı.

Trump'ın ziyaret ettiği ülkelerden birisi de Suudi Arabistan oldu.

13 Mayıs Salı günü Suudi Arabistan'ı ziyaret eden Trump, burada 142 milyar dolarlık savunma anlaşması imzaladı.

ÜLKEDE ABD ÜSLERİ YER ALIYOR

ABD’nin Suudi Arabistan’daki askeri varlığı, iki ülke arasındaki güvenlik iş birliğinin en somut göstergelerinden biri olarak öne çıkıyor.

Özellikle Körfez’de artan gerilimler ve enerji güvenliği kaygıları, ABD’nin bölgedeki üs ve askeri konuşlanmalarını stratejik hale getiriyor.

PRENS SULTAN HAVA ÜSSÜ'NÜN ÖNEMİ

ABD’nin Suudi Arabistan’daki en bilinen askeri noktalarından biri, başkent Riyad yakınlarında bulunan Prens Sultan Hava Üssü olarak öne çıkıyor.

Bu üs, hava savunma sistemleri, keşif uçakları ve lojistik destek faaliyetleri için kullanılıyor.

Ayrıca ABD güçleri, zaman zaman Kızıldeniz kıyısındaki liman ve havaalanlarını da geçici konuşlanma noktası olarak değerlendiriyor.

TRUMP DÖNEMİNDE İLİŞKİLER DAHA DA İLERLEDİ

İki ülke arasındaki askeri iş birliği, 1990’larda Körfez Savaşı sırasında güç kazanmış, ancak 2003’teki Irak işgalinin ardından ABD’nin bazı birliklerini çekmesiyle görece azalmıştı.

Buna rağmen ortak tatbikatlar, savunma anlaşmaları ve silah satışları kesintisiz devam etti.

İlişkiler, özellikle Donald Trump döneminde yeniden ivme kazandı.

Trump yönetimi, Suudi Arabistan’ı Orta Doğu’daki en önemli müttefiklerden biri olarak tanımladı ve milyarlarca dolarlık silah satış anlaşmalarına imza attı.