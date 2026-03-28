Pezeşkiyan bölge ülkelerine seslendi: Savaşı sizi topraklarınızdan yönetmesine izin vermeyin

ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırıları sürüyor...

Bu saldırılara İran'dan da misillemeler devam ederken İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan’dan, bölge ülkelerine uyarı niteliğinde bir açıklama geldi.

"GÜÇLÜ BİR ŞEKİLDE KARŞILIK VERİRİZ"

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda hiçbir ülkeye gerekçesi olmayan önleyici saldırılar düzenlemediklerini hatırlatan Pezeşkiyan, "Ancak altyapımız veya ekonomik merkezlerimiz hedef alınırsa güçlü bir şekilde karşılık vereceğiz." dedi.

Bölge ülkelerine seslenen Pezeşkiyan, "Kalkınma ve güvenlik istiyorsanız, düşmanlarımızın savaşı sizin topraklarınızdan yönetmesine izin vermeyin." uyarısında bulundu.