İsrail'de polis göstericilere orantısız şiddet uyguladı İsrail'de tartışmalı yargı reformu sonrası sokaklara çıkan halk günlerdir hükümeti protesto ediyor. Artarak devam eden eylemlere ise İsrail polisinin müdahalesi çok sert oldu. Gözaltı sayısı giderek artarken her gün onlarca kişi yaralanıyor.

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İsrail'de sular bir türlü durulmuyor...

Ülkede Yüksek Mahkeme’nin yetkilerini sınırlandıran tartışmalı yargı reformunun ilk kısmını oluşturan yasa tasarı 3’üncü kez mecliste yapılan oylamada 64 “evet” oyuyla kabul edildi.

Tüm muhalefet ise meclisi terk ederek oylamayı boykot etti.

Ülkede protestolara yol açan tasarının kabul edilmesiyle Yüksek Mahkeme’nin tutarsız bulduğu hükümet kararlarını engelleme yetkisi kaldırılmış oldu.

İsrail'de çıkan karışıklık artarak sürüyor

Tasarının kabul edilmesiyle birlikte İsrailliler sokaklara indi.

Başta başkent Tel Aviv olmak üzere ülke genelinde protestolar patlak verdi.

Ellerinde İsrail bayrakları olan göstericiler, birçok noktada polisle karşı karşıya geldi.

Polisin sert müdahalesiyle karşılaşan göstericiler zaman zaman karşılık verdi.

Tazyikli su ve göz yaşartıcı gazla müdahalenin yapıldığı gösterilerde İsrail polisinin müdahale esnasında sertliği artırdığı görüldü.

Polis şiddetini iyice artırdı: Yaralananlar ve yaka paça gözaltına alınanlar oldu

Yaka paça gözaltına alınan İsrailliler, artan polis şiddeti sonrası iyice çılgına döndü.

Bu sefer daha kalabalık bir şekilde gösteri düzenleyen halka, İsrail polisinin müdahalesi daha da sert oldu.

Bazı göstericiler yaralanırken gözaltıların sayısı gittikçe arttı.

Öte yandan Tel Aviv’de Ayalon otoyolunu trafiğe kapatan göstericilere polis tazyikli su ve göz yaşartıcı gazla müdahale etti.

Kudüs’teki Begin otoyolunu kapatan göstericileri ise polis kötü kokulu su sıkarak dağıttı.

Tartışmalı yargı düzenlemesi

İsrail Adalet Bakanı Yariv Levin'in, 5 Ocak'ta duyurduğu "yargı reformu" Yüksek Mahkemenin yetkilerini sınırlandırma ve iktidarın yargı atamalarında söz sahibi olması gibi değişiklikler içeriyor.

Başbakan Binyamin Netanyahu, 27 Mart'ta, ülke çapında giderek artan kitlesel protestolara ve grevlere neden olan yargı düzenlemesini ertelediğini açıklamış ancak 2023-2024 bütçesinin mayıs sonunda Meclisten geçmesinin ardından yargı düzenlemesini tekrar gündeme getireceklerini duyurmuştu.

Hükümet, muhalefetle müzakerelerin tıkanmasının ardından yakın zamanda yargı düzenlemesi için yeniden düğmeye basmıştı.

İsrail Meclisi, hükümetin yargı paketi kapsamında Yüksek Mahkemenin hükümet üzerindeki denetimini kaldıracak yasa tasarısını dün muhalefetin boykot ettiği oturumda onaylamıştı.

"Akla yatkınlık" adıyla anılan yasa tasarısı, Yüksek Mahkemenin, hükümetin aldığı kararları, "kamu çıkarına hizmet etmediği, akla yatkın olmadığı veya çıkar çatışması doğurduğu" gibi gerekçelerle bozma yetkisini ortadan kaldırıyor.

Protestolar orduya sıçradı

İsrail'de kadın ve erkekler için 3 yıl zorunlu askerlik hizmeti bulunuyor. Zorunlu askerliğini tamamlayan İsrailliler, gönüllülük esasına göre uzmanlıklarına göre her yıl düzenli şekilde askeri talime çağrılıyor ancak savaş pilotları ve diğer elit birlikler yıl içinde daha sık eğitim ve operasyona katılıyor.

İsrail'deki zorunlu askerliği reddedenler içinse hapis cezasına varan yaptırımlar uygulanıyor.

Orduda görevli aralarında savaş pilotlarının da yer aldığı 10 bin kadar yedek asker hükümetin yargı düzenlemesine karşı gönüllü askerlik hizmetinden ayrılacaklarını duyurdu.

İsrail Savunma Bakanı Yaov Gallant'ın ordudaki kopuşun giderilmesi adına muhalefetle uzlaşılması için girişimde bulunduğu bildirilmişti. Meclis Genel Kurulunda yasa oylanmadan önce Gallant, Netanyahu ve yargı paketinin "mimarı" Adalet Bakanı Yariv Levin'in hararetli biçimde tartıştığı görüntüler kameralara yansımıştı.