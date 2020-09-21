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    İsrail'de protestocuları ezme girişimi son anda önlendi

    Batı Kudüs'te bir kişi, İsrail Başbakanı Netanyahu'ya karşı gösteri düzenleyen protestocuları ezmek istedi. Araç meydana ulaşmadan durduruldu.
    • AA
    • 21.09.2020 - 02:45
    • Güncelleme : 21.09.2020 - 02:45
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    İsrail'de protestocuları ezme girişimi son anda önlendi

    İsrail’de binlerce kişi, hakkındaki yolsuzluk davası ve koronavirüs salgınını yönetmekte başarısız olduğu gerekçesiyle Başbakan Binyamin Netanyahu karşıtı gösteri düzenledi.

    5 BİNE YAKIN GÖSTERİCİ KATILDI

    Batı Kudüs’teki Başbakanlık rezidansı yakınındaki gösteriye koronavirüs karantinasına rağmen 5 bine yakın gösterici katıldı.

    Netanyahu’yu kastederek “suç başbakanı” yazılı tişört ve maske takan göstericiler sık sık “Bibi (Netanyahu) evine dön" sloganı attı.

    Gösterinin yapıldığı meydana çıkan yolları trafiğe kapatan polis, protestoculara sosyal mesafe kurallarına uymaları ve maskelerini çıkarmamaları yönünde uyarılarda bulundu.

    İsrail'de protestocuları ezme girişimi son anda önlendi VİDEO

    ARAÇ MEYDANA ULAŞMADAN DURDURULDU

    Kimliği açıklanmayan bir kişi, aracını protestonun yapıldığı meydandaki göstericilerin üzerine sürmek istedi.

    Araç meydana ulaşmadan durdurularak şüpheli polis tarafından gözaltına alındı.

    İsrail de protestocuları ezme girişimi son anda önlendi #1

    GÖSTERİLER 3 AYDIR DEVAM EDİYOR

    Koronavirüs salgınında ikinci dalganın etkisine giren ve işsizliğin giderek arttığı İsrail’de Netanyahu karşıtı gösteriler 3 ayı aşkın süredir devam ediyor.

    Netanyahu yönetimi salgında günlük vakalardaki hızlı artış nedeniyle cumadan itibaren ülke genelinde karantina kararı almıştı.

    Karantina kararında protestolara izin verilirken, katılımcı sayısına da kısıtlama getirilmemişti.

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