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    İsrail'de silahlı saldırı: 2 ölü 5 yaralı

    Başkent Tel Aviv'de düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti, en az 4 kişi yaralandı.
    • AA
    • 08.04.2022 - 06:44
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    İsrail'de silahlı saldırı: 2 ölü 5 yaralı

    İsrail Ordu Radyosundan yapılan açıklamaya göre, kent merkezindeki Dizengoff Caddesi'nde meydana gelen silahlı saldırıda, ilk belirlemelere göre en az 2 kişi öldü.

    1'i ağır 4 kişi yaralandı

    İsrail acil servisi Kızıl Davut Yıldızı'ndan yapılan açıklamada da 1'i ağır 4 kişinin yaralandığı, yaralıların hastaneye kaldırıldığı kaydedildi.

    Bölgeye çok sayıda polis ekibinin yanı sıra Kızıl Davut Yıldızı ekipleri ve ambulanslar sevk edildi.

    İsrail de silahlı saldırı: 2 ölü 5 yaralı #1

    Olay terör saldırısı

    İsrail polisinin yaptığı açıklamada olayın "terör saldırısı" olduğunun kesinleştiği ve saldırganın bulunması için "bölgede kapsamlı arama çalışmalarının başlatıldığı" aktarıldı.

    İsrail de silahlı saldırı: 2 ölü 5 yaralı #2

    "Evlerinizi terk etmeyin" uyarısı

    Açıklamada ayrıca, vatandaşlardan evlerini terk etmemeleri ve bölgeden uzak durmaları uyarısı yapıldı.

    İsrail de silahlı saldırı: 2 ölü 5 yaralı #3

    1 haftada 11 İsrailli hayatını kaybetti

    İsrail'in farklı kentlerinde 22-29 Mart tarihlerinde yaşanan 3 ayrı saldırıda, toplam 11 İsrailli hayatını kaybetmişti.

    İsrail de silahlı saldırı: 2 ölü 5 yaralı #4

    Saldırıları terör örgötü DEAŞ üstlendi

    Ülkenin güneyindeki Birusseba kentinde 22 Mart'ta düzenlenen bıçaklı saldırıda 4 İsrailli ölmüştü. Saldırganın DEAŞ sempatizanı olduğu ve daha önce "güvenlikle ilişkili" suçlardan hapis yattığı belirtilmişti.

    İsrail de silahlı saldırı: 2 ölü 5 yaralı #5

    Hadera şehrinde de 27 Mart akşamı iki saldırganın açtığı ateş sonucu 2 polis ölmüş, 3 polis yaralanmıştı. İsrail polislerini hedef alan saldırıyı, terör örgütü DEAŞ üstlenmişti.

    Tel Aviv'in doğusundaki Beni Barak kentinde 29 Mart akşamı düzenlenen silahlı saldırıda ise biri polis 5 kişi hayatını kaybetmişti.

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