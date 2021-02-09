İsrail’deki kazıdan 1900 yıl öncesine ait maaş bordrosu çıktı

İsrail’deki Masada bölgesinde devam eden arkeoloji kazısında, 1900 yıl önce yaşamış bir Roma askerine ait maaş bordrosu bulundu.

İsrail’de çalışan arkeologlar, Arad kentinin 20 kilometre doğusunda yer alan UNESCO Dünya Mirası Listesi’ndeki Masada bölgesinde, Romalı bir askere ait bin 900 yıl önce düzenlenen maaş bordrosu buldu.

Belgenin, MÖ 73 yılında Birinci Roma-Yahudi Savaşı esnasındaki Masada kuşatmasına katılan Gaius Messius adlı askerin adına düzenlendiği açıklandı.

Belgede, Messius'ın maaş olarak 50 denarri aldığı, ancak maaştan kesilen arpa, yiyecek ve askeri teçhizatın toplam ücretinin neredeyse ödendiği maaşa denk geldiğini gösteriyor.

Uzmanlar, maaş bodrosunun kime ait olabileceği konusunda yürüttüğü tahmine göre, söz konusu askerin lejyoner süvari olabileceğini ifade etti.

MASADA KUŞATMASI HİYAKESİ

İsrail resmi tarihine göre, M.S 70'li yıllarda Roma’nın Yahudiler üzerindeki egemenliğinin simgesi olan Büyük Herod, Kudüs ve çevresini ele geçirdikten sonra Sicarii isimli aşırı bir grup Yahudi, Roma’ya karşı ayaklanırlar ve Masada tepesini ele geçirirler.

Doğal bir kale şeklinde olan tepe, bir yandan Roma zulmünden kaçan Yahudilere sığınak olurken diğer yandan da isyancı Yahudilerin Roma birliklerine karşı tertip ettikleri saldırılar için bir üs vazifesi görür. Sonunda tepe, büyük bir Roma birliği tarafından kuşatılır ve saldırı anına dek günbegün kuşatmaya katılan asker sayısı artırılır.

Kuşatma uzatılarak Yahudilerin kalede biriktirdikleri erzakın bitmesi beklenmektedir. Masada tepesindeki 967 Yahudiye karşı 10 bin ilâ 15 bin gibi ezici bir sayıda Roma askeri kuşatmadaki yerini almıştır.