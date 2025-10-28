İsrail'den "esir cenazelerinin teslim edilmediği" iddiası: Hamas'ı ateşkesi ihlal etmekle suçladı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İsrail Başbakanlık Ofisinden, tepki çeken "ateşkesi ihlal" açıklaması...

Açıklamada, "ateşkes ihlaline" yanıt olarak atılacak adımları görüşmek üzere Başbakan Netanyahu'nun güvenlik yetkilileriyle bugün toplantı yapacağı ifade edildi.

"ESİR CENAZELERİ TESLİM EDİLMEDİ" İDDİASI

Tepki çeken açıklamada, Hamas'ın dün Gazze Şeridi'nden teslim ettiği cenazenin, İsrail ordusunun Aralık 2023'te Gazze'den getirdiği esir Ofir Tzarfati'in cesedine ait kalıntılar olduğu savunuldu.

Tel Aviv'deki adli tıp enstitüsünden sabah yapılan açıklamada, gece alınan cenazenin, Gazze'de kalan İsrailli 13 esirden hiçbirine ait olmadığı, daha önceki başka bir esire ait kalıntılar olduğu iddia edilmişti.

Hamas, gece Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması kapsamında, İsrailli bir esirin cesedini daha enkaz altından çıkararak Uluslararası Kızılhaç Örgütü (ICRC) yetkililerine teslim etmişti.

TEL AVİV YÖNETİMİNE GÖRE, 13 İSRAİLLİ ESİRİN CESEDİ HALA GAZZE ŞERİDİ'NDE

Alınan cenazenin anlaşma çerçevesinde İsrail'e getirilmesi beklenen esirlerden hiçbirisine ait olmadığını savunan Tel Aviv yönetimine göre, 13 İsrailli esirin cesedi hala Gazze Şeridi'nde bulunuyor.

Hamas, ateşkes ve esir takası anlaşması kapsamında daha önce İsrail'e 16 ceset teslim etmiş, yapılan test sonucu cesetlerden birinin herhangi bir esire ait olmadığı açıklanmıştı.

İsrail ise şu ana kadar 195 Filistinlinin cenazesini, Kızılhaç aracılığıyla kimlik bilgilerini vermeksizin Gazze'deki yetkililere teslim etmişti.

İSRAİL'İN FİLİSTİNLİ ESİRLERE KARŞI "SAHA İNFAZLARI" UYGULADIĞI KANITI

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığının verilerine göre, İsrail'in teslim ettiği cenazelerden sadece 72'sinin kimliği belirlenebilmişti.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofis Müdürü İsmail es-Sevabite, İsrail'in verdiği cenazelerin üzerinde işkence ve yakın mesafeden ateş edilme gibi izlere rastlandığını, bu bulguların İsrail'in Filistinli esirlere karşı "saha infazları" uyguladığının kanıtı olduğunu söylemişti.