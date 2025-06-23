İsrail'den Fordo Nükleer Tesisi'ne yeni saldırı

İran ve İsrail gerilimi tırmanıyor.

Çatışmanın 11. gününde İran, sabah saatlerinde İsrail'e çok sayıda balistik füze ve insansız hava aracı (İHA) ile saldırdı.

İran'ın füze saldırılarına karşılık, İsrail ordusu "Yükselen Aslan" operasyonu kapsamında yeni bir hava harekatı başlattı.

FORDO NÜKLEER TESİSİ YENİDEN HEDEF ALINDI

Operasyondan kısa süre sonra özellikle Tahran ve Kum kentleri yakınlarında ciddi patlamalar meydana geldi.

İsrail ordusu, operasyonun ana hedeflerinden birinin, İran'ın Kum kenti yakınlarında, bir dağın altına inşa edilmiş Fordo nükleer tesisi olduğunu açıkladı.

TESİSİN VURULDUĞU DOĞRULANDI

İran'ın yarı resmi haber ajansı Tesnim, Fordo Nükleer Tesisi'nin bu harekat kapsamında vurulduğunu doğruladı.

ABD'nin saldırısı sonrası çevresinde büyük bir yıkımın ve toprak kaymalarının meydana geldiği Fordow'da akıbetin ne olduğu henüz bilinmiyor...

DAHA ÖNCE DE ABD SALDIRDI

22 Haziran tarihinde ise ABD, İran'ın Fordo, Natanz ve İsfahan nükleer tesislerine B-2 "hayalet" bombardıman uçaklarıyla saldırı düzenlemişti.

Saldırıda, GBU-57A/B Massive Ordnance Penetrator (MOP) bombalarının kullanıldığı ve her tesise ikişer bomba bırakıldığı belirtilmişti.

FORDO AĞIR HASAR ALDI

Saldırı sonrası büyük zarar gördüğü öne sürülen Fordo Nükleer Tesisi'ne ait ilk uydu görüntüsü paylaşıldı.

Görüntülerde, derin sığınak yapısına sahip kompleksin belirli bölümlerinde ağır hasar tespit edildi.

Ayrıca, füzenin isabet ettiği noktaya çok yakın bir bölgede toprak kayması yaşandığı da görüldü.

Görüntüler; ABD hava saldırıları sonucu Fordow'daki yeraltı kompleksinin hemen üzerindeki bir sırtın tepesinde en az 6 mühimmat giriş deliği/krateri olduğunu gösteriyor.

FORDO'NUN STRATEJİK ÖNEMİ

Fordo Nükleer Tesisi, İran’ın nükleer programının kalbi olarak görülüyor.

Tahran’ın 160 kilometre güneyinde, dağlık bir bölgede yerin derinliklerine inşa edilen tesis, 2009’da varlığı ortaya çıktığında uluslararası toplumda büyük endişe yaratmıştı.

2015’teki nükleer anlaşma (JCPOA) kapsamında İran, Fordo’yu araştırma tesisi olarak kullanmayı taahhüt etmiş, ancak ABD’nin 2018’de anlaşmadan çekilmesiyle tesis yeniden aktif hale getirilmişti.

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı’nın (UAEA) 2025 raporuna göre, Fordo’da yüzde 60 oranında zenginleştirilmiş uranyum üretiliyor. Uzmanlar, bu oranın barışçıl enerji için gerekli seviyenin çok üzerinde, ancak nükleer silah üretimi için hala yetersiz olduğunu belirtiyor.

İSRAİL, "ANA HEDEFİMİZ FORDO'YU YOK ETMEK' DİYOR

İsrail, Fordo’yu yok etmeyi operasyonun ana hedefi olarak belirlemişti

Axios’a konuşan kaynaklar, İsrail’in Fordo’yu imha edememesi halinde tüm operasyonun başarısız sayılacağını vurguladı. İsrail’in ABD Büyükelçisi Yechiel Leiter, Fox News’e yaptığı açıklamada, “Tüm operasyon Fordo’nun yok edilmesiyle tamamlanmalı" diyerek tesisin kritik rolünü teyit etti.

"ABD OLMADAN HEDEFLERİMİZE ULAŞAMAYIZ"

İsrail’in Fordo’yu vurabilmesi için ABD’nin desteği kritik önem taşıyor.

ABD’nin Orta Doğu’daki üslerinde konuşlu B-52 bombardıman uçakları, Fordo gibi derin yeraltı tesislerini hedef alabilecek kapasiteye sahip.

El Arabiya’ya konuşan bir İsrailli yetkili, “ABD müdahil olmazsa hedeflere ulaşamayız. Trump’ın Tel Aviv’e baskı yapması halinde ateşkese razı gelebiliriz” diyerek Washington’un belirleyici rolüne dikkat çekti.

Trump, daha önce Truth Social platformunda, İran’ın uranyum zenginleştirme programını tamamen durdurması gerektiğini belirtmiş, aksi takdirde Tahran’ın “başına kötü şeyler geleceğini” söylemişti.