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    İsrail'den Gazze sınırına askeri yığınak

    Gazze Şeridi sınırına tanklar ve askerler sevk edildi.
    • AA & Ensonhaber
    • 14.05.2021 - 13:21
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    İsrail'den Gazze sınırına askeri yığınak

    İsrail, Gazze'de yeni katliamlara imza atmaya hazırlanıyor.

    İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi sınırına çok sayıda tank, zırhlı araç ve asker sevk ederek askeri yığınak yaptı.

    İSRAİL'İN ASKERİ YIĞINAĞI

    Ramazan Bayramı'nda da Gazze Şeridi'ni vurmaya devam ededen işgalci ordu, masum sivillerin kanını döküyor.

    Gazze yakınındaki yığınak kapsamında, tanklar için siperler kazıldığı görülürken, İsrail askerlerinin hazırlığı objektiflere yansıdı.

    İsrail den Gazze sınırına askeri yığınak #1

    İsrail den Gazze sınırına askeri yığınak #2

    İsrail den Gazze sınırına askeri yığınak #3

    İsrail den Gazze sınırına askeri yığınak #4

    İsrail den Gazze sınırına askeri yığınak #5

    İsrail den Gazze sınırına askeri yığınak #6

    İsrail den Gazze sınırına askeri yığınak #7

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