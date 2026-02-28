İsrail'den İran'da üst düzey isimler hedef alındı iddiası

Orta Doğu'da sıcak saatler...

ABD ile İran arasındaki karşılıklı restleşmelerin sürdüğü bugünlerde gözler ABD'nin Orta Doğu müttefiki İsrail'e çevrilmişken beklenen hamle geldi.

İSRAİL SALDIRI DÜZENLEDİ

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, İran’a karşı “önleyici saldırı” başlattıklarını duyurdu.

Katz'ın operasyon açıklamasının hemen ardından İsrail genelinde siren sesleri yankılanmaya başladı.

İSRAİL'DE OHAL İLAN EDİLDİ

İsrail ordusu, sivilleri bomba sığınaklarına yakın durmaları ve zorunlu olmayan tüm seyahatlerden kaçınmaları konusunda uyardı.

Ordudan yapılan bilgilendirmede, söz konusu proaktif uyarının İsrail topraklarına yönelik olası bir misilleme füze saldırısına karşı halkı hazırlamak amacıyla yapıldığı, ancak şu an için fiili olarak sığınaklara inilmesine gerek olmadığı kaydedildi.

TAHRAN'DA PATLAMA SESLERİ DUYULDU

İsrail'in saldırı ilanının ardından İran'ın başkenti Tahran'da, art arda şiddetli patlama sesleri duyulduğu bildirildi.

Patlamaların hedefinin ve olası can kaybının boyutuna ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

ÜST DÜZEY İSİMLER HEDEF ALINDI İDDİASI

İsrail'in Kanal 12 televizyonu, İran'da Tahran yönetimine ait çok sayıda noktanın hedef alındığını ileri sürdü.

Haberde, İsrail'in İran'a yönelik ikinci bir saldırı dalgası başlattığı bildirilirken İsrail ordu radyosu, saldırılarda İranlı üst düzey yöneticilerin hedef alındığını öne sürdü.