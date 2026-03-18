İsrail’den Lübnan’a yeni hava saldırıları

İsrail'in ABD desteği ile İran'a yönelik başlattığı savaşta, Lübnan'da da Hizbullah bahanesiyle saldırıları sürüyor.

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), Lübnan’daki Hizbullah’a ait noktalara yönelik geniş çaplı saldırılar gerçekleştirdiğini açıkladı.

Yapılan bilgilendirmede, operasyonlarda roket fırlatma alanlarının ve örgüt üyelerinin hedef alındığı ifade edildi.

6 ÖLÜ, 24 YARALI

Lübnan Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Beyrut’u da kapsayan saldırılarda en az 6 kişinin yaşamını yitirdiği, 24 kişinin ise yaralandığı duyuruldu. Yaralıların bir kısmının durumunun ağır olduğu belirtiliyor.

SİVİL YERLEŞİMLER DE ETKİLENDİ

Lübnan basınında yer alan haberlerde, saldırıların bazı sivil yerleşim alanlarını da etkilediği öne sürüldü. Bölgeden gelen görüntülerde, patlama anları ve meydana gelen yıkımın boyutu dikkat çekti.

BÖLGEDE GERİLİM TIRMANIYOR

Son saldırı dalgası, İsrail ile Hizbullah arasında süregelen gerilimin yeniden yükseldiğine işaret ediyor. Uzmanlar, karşılıklı adımların bölgedeki tansiyonu daha da artırabileceği uyarısında bulunuyor.