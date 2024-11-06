İsrail'den Lübnan'ın doğusundaki Baalbek'e saldırı: 30 ölü, 35 yaralı

AA

Lübnan'ın doğusundaki Baalbek el-Hirmil Valisi Beşir Hıdır, sosyal paylaşım sitesindeki hesabından yaptığı açıklamada, İsrail'in saldırılarına dair ilişkin bilgi verdi.

20 SALDIRIDA 30 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Hıdır, İsrail ordusunun, Baalbek el-Hirmil ilinin Baalbek ilçesine düzenlediği 20 saldırıda 30 kişinin öldüğünü, 35 kişinin yaralandığını ifade etti.

İsrail ordusunun Baalbek ilçesine saldırıları yedinci gününde devam ediyor.

Baalbek'i Hizbullah'ın insan kaynağı olarak nitelendiren Lübnanlı uzmanlar, Hizbullah'ın burada geniş bir etkiye ve halk tabanına sahip olduğunu belirtiyor.